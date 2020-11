Het Amsterdamse label Coco Bonito introduceert dit jaar BlackOUT Friday

Dit jaar voelen de jonge onderneemsters zich meer dan ooit geroepen om met Black Friday een tegengeluid te geven. Op deze milieuonvriendelijke shoppingdag geven zij in plaats van 30% korting nu 30% van de omzet aan Macheo Kenia.

Massaconsumptie

De naar Europa overgewaaide Amerikaanse traditie staat bekend om een weekend vol met flash sales en torenhoge kortingen met massaconsumptie tot gevolg. Er worden veel impulsieve aankopen gedaan en spullen geretourneerd en dat is volgens Coco Bonito niet echt een milieuvriendelijke shoppingdag.

Dit weekend kun jij impact maken!

Het is nu belangrijker dan ooit om de kwetsbare groepen te ondersteunen die door de gevolgen van COVID-19 het erg zwaar hebben. In plaats van de gebruikelijke 30% korting, doneert Coco Bonito dit weekend 30% van de omzet aan Macheo in Kenia. Macheo is een organisatie die kwetsbare Keniaanse kinderen een kansrijke toekomst biedt, met name in de sloppenwijken en het platteland van Thika, een district in Kenia. Zij voorziet de kinderen van spullen die ze het hardst nodig hebben zoals voedsel, huur, medicatie of leermaterialen.

In het nieuws

Deze week stond het nog op de voorpagina van de Volkskrant: ‘Scholen dicht, toekomst weg’. De regering van Kenia heeft begin dit schooljaar alle scholen gesloten vanwege COVID-19. De gevolgen zijn desastreus. Zoals altijd worden de meest kwetsbaren het hardst geraakt. Daarnaast hebben veel ouders hun banen verloren door de economische crisis. Hierdoor is het voor Keniaanse gezinnen onmogelijk om rond te komen.

Coco Bonito support Maasai vrouwen

Afgelopen zomer lanceerde Coco Bonito samen met Nederlandse merk Haberdashery een fairtrade lijn Sunnycords®, gemaakt door Keniaanse Maasai vrouwen. Hiermee supporten zij de lokale vrouwen financieel en worden kinderen voorzien van voedsel en lesmateriaal. Helaas is dit bij lange na niet genoeg. Er zijn 9,5 miljoen kansarme kinderen in Kenia, dus er is meer hulp geboden!

Over Coco Bonito

Coco Bonito is een Amsterdams label gerund door twee zusjes, Eva & Sophie. Ze waren de eersten die in 2013 met het idee van de Sunnycords® kwamen, een hip koordje voor aan de (zonne)bril. Tegenwoordig ook te gebruiken voor aan de mondkap. Naast dat de Sunnycords® praktisch zijn, worden ze gemaakt van de mooiste natuurlijke materialen. Een leuk en betaalbaar cadeau om met kerst of sinterklaas cadeau te doen!

De Blackout Friday actie geldt vanaf vrijdag 27 november t/m maandag 31 november.

Voor meer informatie kunt u bellen met Eva Weijenberg: +316 818 999 00