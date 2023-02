Het Amsterdamse label Colourful Rebel komt met levendige SS23-collectie

De Colourful Rebel Spring Summer 2023 collectie is geïnspireerd op een “summer-in-the-city” vibe. Door Covid zijn we anders naar onze eigen stad gaan kijken. We kwamen erachter dat Amsterdam niet de slechtste optie is om “opgesloten” te zitten. En dus begonnen we met het verkennen van onze eigen stad en zijn daar eigenlijk nooit meer mee gestopt.

Colourful Rebel laat in deze collectie zien wat je zou dragen tijdens een zomer in de stad. We ontdekken nieuwe materialen, zoals crochet, satijn en voor mannen heavy cotton van 400 g/m² met een van de beste wassingen die je kunt vinden. Amsterdam is onvoorspelbaar als het op het weer aankomt dus je zult stijlen vinden die ook bij een regenachtige dag passen. Naast verschillende fits en fabrics vind je vooral heel veel kleur terug in de SS23 drops.

Beeld: Colourful Rebel

Sommige pieces zijn ontworpen als unisex items. Wij houden van die oversized, laid back look. De look van het dragen van die perfecte oversized hoodie die al jaren van haar vriend blijkt te zijn. Het was dus logisch voor ons om items als unisex-items aan te bieden. Aan het eind van de dag staat de perfecte heren hoodie het beste op een vrouw.

Naast een volledige damescollectie is dit het eerste jaar dat Colourful Rebel zich ook gericht heeft op een herencollectie. We zijn begonnen met een vrouwen drops en hebben dit voor dit seizoen uitgebreid met mannen leveringen. Hierin hadden wij de luxe om all out te gaan voor de herencollectie, aangezien Colourful Rebel is gebouwd op de verkoop van damesproducten.

Beeld: Colourful Rebel

We hebben de herencollectie benaderd als één groot experiment. In plaats van te kijken naar de meest commerciële weg, besloten we te kijken of we er ook in zouden slagen om een hoogwaardige en opvallende collectie te maken die echt iets toevoegt aan de bestaande markt. Iedereen weet dat een camouflagejack in april of mei moeilijker te verkopen is dan een T-shirt. Maar we wilden het ontwerpproces niet zo benaderen en houden ervan dingen anders te doen en de status quo uit te dagen. Bovendien is de kwaliteit van de producten zo goed, dat als je een product koopt, je iets koopt dat lang meegaat en geen seizoensproduct is. De look van die specifieke stijl weerspiegelt Colourful Rebel en de weg vooruit.