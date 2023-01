Het Amsterdamse merk GOOSECRAFT presenteert de Fall/Winter 23 collectie: “Meet me in the city”

De collectie – een spel tussen veelzijdige aarde tinten, afgezet tegen rijke groen en mosterd tonen – is geïnspireerd op een individu die van stad naar stad gaat en voor iedere gelegenheid zichzelf anders wilt kleden. De collectie is samengesteld uit de bekende faux fur, leer en teddy jassen, uitgewerkte pakken en tops, chunky knitwear, jurken en blouses in animal prints.

Het leven in de stad was een grote inspiratiebron voor deze collectie: “we merken dat steeds meer klanten niet meer per sé in één look, of voor één gelegenheid kleding kopen. Iedereen is druk en onderweg, iets waar kleding je in moet supporten. De stad is altijd een samensmelting van verschillende personen en stijlen. De kleuren, materialen en vormentaal zijn dan ook samenhangend, maar ook in contrast met elkaar. Door dit te mixen met onze leerkwaliteiten en uitgewerkte styles die we altijd bieden, is het een trendy en echt stoer gevoel geworden, maar nog wel met een vrouwelijke twist.”

In de nieuwe wintercollectie is voortgeborduurd op het succes van de faux furs. Deze zijn in een nieuw jasje gestoken: contrasterende materialen, paddings en rijkelijk uitgewerkte details. “Kleding moet iets doen voor de drager en een vorm van expressie in zich hebben. Door te spelen met deze contrasten, geven wij de drager de vrijheid om het juist casual, of zich juist meer dressed-up te kleden.”

GOOSECRAFT is al een aantal seizoenen hard aan de weg aan het timmeren met hun full- fashion collecties. Dit seizoen hangt er een breed scala aan jurken en blouses in animal explosion prints, die ook op jassen terug te vinden zijn, maar ook chunky truien, pakken in eigentijdse fits, en dat alles uitgewerkt op de edgy GOOSECRAFT manier. Studs, embroideries en patches zijn rijk vertegenwoordigd en maken het collectiebeeld compleet. Effortless, edgy en altijd rock ’n roll.

"Uiteindelijk willen wij de consument een gevoel van zelfverzekerdheid en vrijheid verkopen, met iedere collectie die wij maken. Vorm je eigen regels en denk vooral buiten de kaders."

Beeld: Goosecraft

Over GOOSECRAFT

GOOSECRAFT is tegenwoordig meer dan het leermerk dat ze ooit waren en biedt een volledige fashion collectie. Het merk vindt dat iedereen zich de rockster van zijn eigen leven moet kunnen voelen en zich daar niet voor zal moet schamen. Ze willen dat iedereen die deel wil uitmaken van GOOSECRAFT, zelfverzekerd in het leven durft te staan. Volg je eigen regels en maak het gewone legendarisch. Ontdek het rock 'n roll in iedere dag.