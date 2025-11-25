Het Belgische agentschap van 10DAYS: “Een merk moet je voelen.” Dieter Deceuninck (Fashion Brewery) over positionering, partnerschap en potentieel

Sinds begin dit jaar vertegenwoordigt modeagentschap Fashion Brewery met Showroom Noire het Nederlandse label 10DAYS op de Belgische markt. FashionUnited sprak met oprichter Dieter Deceuninck over de totstandkoming van de samenwerking, het belang van een sterk merk-DNA en hoe een agentschap anno 2025 fungeert als strategisch verlengstuk van een modemerk.

FashionUnited: Dieter, kun je kort iets vertellen over wie jullie zijn en waar Showroom Noire vandaag voor staat?

Dieter Deceuninck: Zeker. Ik heb Fashion Brewery 21 jaar geleden opgericht, oorspronkelijk als klein agentschap. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een solide speler met vier showrooms: Mote’l Amsterdam in Nederland en Showroom Noire, The Closet en Eye On Fashion in België, allemaal onder hetzelfde dak maar elk met focus op een ander marktsegment. Vandaag vertegenwoordigen we zo’n twintig merken. We hebben er bewust voor gekozen om het aantal merken te verminderen, zodat we meer kunnen investeren in focus, service en strategische ondersteuning van onze partners.

Wat trok jullie aan tot 10DAYS, en hoe kwam de samenwerking tot stand?

We zijn gecontacteerd via een recruiter die namens 10DAYS een nieuwe partner voor België zocht. De interesse was er van onze kant meteen, want we kenden het merk al goed. Wat ons aansprak? De helderheid van het brand DNA. 10DAYS ademt een lifestyle die geloofwaardig, onderscheidend en visueel krachtig is. Dat maakt het niet alleen inspirerend om mee te werken, maar ook commercieel interessant. Inmiddels zijn we net het eerste seizoen samen aan het afronden, en het voelt als een sterk begin.

Credits: 10DAYS

Wat maakt 10DAYS volgens jou uniek binnen het huidige damesmodelandschap?

De kracht van 10DAYS zit in de combinatie van een consistente merkfilosofie, een sterke visuele identiteit en een collectie die die belofte waarmaakt. Er zijn niet veel merken die zo consequent hun DNA uitdragen. En dat voel je, zowel in de showroom als in de winkel. Daarnaast is het prijs-kwaliteitniveau precies goed gepositioneerd voor het segment waarin we willen opereren.

Wat is jullie aanpak in de Belgische markt om het merk verder te laten groeien?

We bouwen langs drie lijnen: Ten eerste positionering. We zien veel potentieel om het merk een stap hoger in de markt te zetten. In ons eerste seizoen hebben zich al meerdere toonaangevende premium retailers gemeld, dat bevestigt het draagvlak.

Ten tweede merkpresentatie. We hebben een nieuwe showroom ingericht die 100% gewijd is aan 10DAYS, tot in de details afgestemd op hun belevingswereld. Want: je kunt praten over een merk, maar je moet het ook voelen.

En ten derde verdieping van samenwerking met retailers. We analyseren doorverkoopcijfers, denken mee over assortiment en ondersteunen met commerciële tools. Het gaat om langdurig partnerschap, niet enkel verkoop.

10DAYS Showroom Credits: Fashion Brewery

Welke kansen zie je voor 10DAYS in België – en breder in Europa?

Naast het hogere marktsegment, ligt de échte kans in de relatie met de retailer. 10DAYS is een merk waarin je je kunt onderdompelen. Als de retailer dat gevoel weet over te brengen op de eindconsument, creëer je merkloyaliteit én stabiele omzet. Wij helpen daarbij, van visuele merchandising tot online storytelling en lokale activaties.

Credits: 10DAYS

Wat is volgens jou de sleutel tot een succesvolle samenwerking tussen merk en agentschap?

Het begint bij open communicatie. Wederzijds vertrouwen, luisteren naar elkaar, kunnen bijsturen als het nodig is. Maar ook een merk écht begrijpen. Als agentschap moeten wij in staat zijn om het merkverhaal te vertalen naar de specifieke noden van de Belgische markt. Alleen dan kan je bouwen aan duurzame groei.

Jullie noemen jezelf een verlengstuk van het merk. Wat bedoel je daarmee?

Agentschappen zijn vandaag veel meer dan vertegenwoordigers. We zijn strategisch partner, sparringpartner, en in sommige gevallen zelfs brand builders. Zeker in een tijd waarin digitalisering, veranderend consumentengedrag en omnichannel retail steeds meer invloed hebben, is lokale expertise onmisbaar. Wij reiken merken tools aan die ze zelf nog niet hadden, of die aangepast moeten worden aan de Belgische context.

Tot slot: waar hopen jullie te staan over een paar jaar met 10DAYS in België?

Als we de strategische lijnen die we nu hebben uitgezet kunnen aanhouden, zie ik binnen drie jaar een 10DAYS dat in België staat als een huis: kwalitatief, duurzaam, coherent gepositioneerd, met sterke zichtbaarheid en stabiele omzet. Geen overaanbod, geen opportunisme, maar een duurzame opbouw van een merk dat een echte partner is voor de winkelier.