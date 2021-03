Het Belgische modemerk Furore pleit voor meer duurzaamheid, want zonder geen toekomst die mens- en merk-waardig is

Duurzaamheid is een van de belangrijkste waarden waar het Belgische Furore zich dagelijks voor inzet. Het modemerk breekt los van de traditionele modekalender en focust op een slow fashion aanpak. Hierbij biedt het een antwoord op verschillende ecologische uitdagingen waar de mode-industrie vandaag voor staat, zoals overconsumptie en fast fashion.

Furore plaatse een seizoensloze benadering centraal en werkt steeds rond drie kerncollecties: de Never Out of Stock-collectie is een mooie en blijvende selectie van essentiële basics, terwijl The Limited bestaat uit items met subtiele en tegelijk sprekende kleuren, prints en stoffen in beperkte oplage. Beide collecties vormen een aanvulling op de krachtige hoofdcollectie: The Collection. Furore nodigt vrouwen uit om een unieke, persoonlijke look te creëren door de drie verschillende collecties te combineren.

Duurzaamheid heeft steeds een plaats gehad binnen de bedrijfscultuur van Furore. Voor het merk is het dan ook belangrijk dat de maakindustrie toekomstgericht het circulaire model omarmt. En dit met de focus op een langere levensduur van het product en het vermijden van afval en overschotten.

Op productievlak kiest het team dan ook voor partners die in hun proces al stappen hebben ondernomen richting duurzaam ondernemen. De volledige productie van het merk gebeurt ook 100 procent in Europa. Meer zelfs, sommige van die Europese confectiebedrijven zijn volledig in Belgische handen.

Duurzaamheid is een breed begrip dat onlosmakelijk verbonden is met kwaliteit. Furore kiest voor kwalitatieve producten die net dat ietsje meer hebben of een tikkeltje anders gemaakt zijn waardoor de items een langere levensduur hebben.

Furore onderneemt ook stappen om het plastiek- en papiergebruik in te dijken door respectievelijk meerdere kledingstukken per hoes te bundelen. De hoeveelheid brochures trachten ze in te perken door de onderliggende klimaatproblematiek bij hun B2B-klanten en hun eindconsumenten in kaart te brengen, met als doel een mentaliteitswijziging.

Draagtassen, hangtags, brochures en het (beperkte) POS-materiaal zijn gemaakt van FSC®-gecertificeerd papier en karton, kapstokken van WPC (gerecycleerde Wood Plastic Composites).

Naast duurzaamheid is mensgericht werken essentieel binnen Furore. Het merk wil dat zijn toeleveranciers, de mensen op de werkvloer en in de ateliers in kwalitatieve omstandigheden werken én dat hun werk naar waarde wordt geschat. Furore wil dan ook terug respect voor de maakindustrie afdwingen bij de eindconsument.

Het team van Furore hecht veel belang aan het informeren van klanten, zodat zij duurzaam omgaan met het stuk dat ze gekocht hebben. Het slow fashion merk beseft namelijk ten volle dat, als we als de mode-industrie de planeet willen sparen en duurzaam willen werken, klanten bereid moeten zijn daarin mee te gaan. Minder maar beter. Furore tracht alvast een steen in de rivier te verleggen door future-proof te denken, ontwikkelen en handelen.

Furore is een Belgisch high-end modemerk dat vrouwen wil inspireren om een stijlvolle, zorgvuldig uitgedachte garderobe samen te stellen die hun unieke persoonlijkheid ondersteunt. Het merk maakt deel uit van de holding Flanders Fashion Design International, die meer dan 50 jaar ervaring heeft in het ontwerpen en creëren van mode voor zelfzekere vrouwen.