Het comfortabele herenmodemerk No Excess lanceert de nieuwe SS24 collectie

De herenkleding van No Excess combineert moeiteloos comfortabele stoffen, uitstekende pasvormen en originele ontwerpen. Het merk richt zich op mannen die er stijlvol uit willen zien zonder in te leveren op draagbaarheid. No Excess streeft ernaar om zijn collecties toegankelijk te maken voor retailers over de hele wereld.

Spring Summer 2024

Het avontuur begint te midden van de bruisende energie van Sevilla, een stad doordrenkt van geschiedenis en cultuur. Stel je voor dat je door doolhofachtige straatjes dwaalt, betoverd door de tijdloze schoonheid van de Moorse invloed op elke hoek. Tegen deze levendige achtergrond ontwikkelt de SS24-campagne van No Excess zich, waarbij het Nederlandse "gezelligheid" naadloos samensmelt met de uitnodigende ambiance van de stad.

Clean Luxury

No Excess maakt gebruik van de trend van 'clean luxury' in de SS24-collectie. Deze trend draait om het omarmen van premium stoffen die luxe uitstralen, terwijl comfort als hoogste prioriteit wordt beschouwd. Stel je voor dat je kleding draagt die gemaakt is van heerlijk zachte stoffen, met een elegante uitstraling, maar toch comfortabel is om te dragen. Met deze collectie laat No Excess zien hoe het de trend van 'clean luxury' integreert en een perfecte balans creëert tussen luxe en gemak.

Comfort at every moment

Bij No Excess draait alles om comfort. De SS24-collectie laat dit zien door kledingstukken aan te bieden die luxe en comfort perfect combineren. Elk materiaal is met precisie geselecteerd om ervoor te zorgen dat onze kleding niet alleen mooi, maar ook echt comfortabel zit.

In de SS24 collectie van No Excess komen luxe en comfort samen te midden van het imposante decor van Sevilla. Ontdek de essentie van clean luxury en omarm een garderobe die zowel stijl als comfort naar nieuwe hoogten tilt.

