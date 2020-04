Het corona-nieuws van dinsdag 7 april

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het belangrijkste COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

Modemerk Sandwich kan doorstart niet continueren door coronacrisis, vraagt faillissement aan

De Sandwich Fashion Group heeft het faillissement aangevraagd voor de entiteiten in Nederland en Duitsland. Het modemerk Sandwich bouwde sinds december aan een doorstart, maar nu de winkels gesloten zijn ziet het moederbedrijf geen kans van slagen.

‘Kabinet trekt extra 12 miljard euro uit voor ondernemers’

De overheid gaat zorgen voor een borgstelling zodat ondernemers op krediet kunnen blijven bestellen bij leveranciers. Het kabinet trekt hier 12 miljard euro extra voor uit, zo wordt bevestigd door bronnen aan het FD. Verzekeraars en banken zijn op dit moment terughoudend met garant staan voor bedrijven, maar ondernemingen hebben die garantstellingen juist nodig om bijvoorbeeld nieuwe collecties in te kopen.

UWV ontvangt meer dan 50.000 aanvragen voor de NOW-regeling

Op dinsdag 7 april om 15:00 uur stond de teller van het aantal aanvragen voor de NOW-regeling al op 50.660. Het UWV deelt deze informatie via het Twitter-account.

ING Economisch Bureau: flink minder pintransacties bij modewinkels

Het aantal pintransacties is flink afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Het ING Economisch Bureau nam cijfers van vrijdag 3 april en vergeleek deze met een vergelijkbare dag in 2019. Over het algemeen lag het aantal pintransacties 32 procent lager dan op 3 april 2019. Maar bij modewinkels (kleding, schoenen, accessoires en sieraden) waren er zelfs 78 procent minder pintransacties. Alleen bouwmarkten en tuincentra zagen in vergelijking met vorig jaar een flinke stijging, zelfs supermarkten noteren een daling aan pintransacties.

Arnhemse Stockdagen verplaatst naar november

De Arnhemse Stockdagen vinden dit jaar niet in juli maar in november plaats. De organisatie maakt dit bekend in een e-mail. De stockdagen vinden nu plaats van 5 tot en met 8 november. Tijdens deze dagen verkopen ontwerpers en winkeliers hun voorraad tegen kleinere prijzen. Normaal gesproken vinden de speciale verkoopdagen plaats tijdens het Fashion + Design Festival Arnhem, maar dit festival vindt vanwege de corona crisis dit jaar niet meer plaats.

Van gisteravond

C&A zegt contracten met fabrikanten in ontwikkelingslanden op

Modeketen C&A heeft een groot deel van haar contracten met fabrikanten in het buitenland opgezegd. Dat schrijft RTL Z op basis van correspondentie met C&A en Human Rights Watch. De oorzaak hiervoor, volgens C&A is de dalende omzet als gevolg van de coronacrisis. "Vanwege het coronavirus hebben we 1400 winkels in Europa moeten sluiten. We kunnen het verlies niet compenseren door uitgaven in de online shop. Door deze buitengewone omstandigheden richten we ons op het behouden van de liquiditeit," aldus een woordvoerder van het bedrijf tegenover RTL Z.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch sprak met verschillende leveranciers van C&A en zag ook mailwisselingen in tussen hen en de winkelketen. Daaruit concludeert HRW dat C&A orders die al in productie zijn genomen, evenals orders die reeds geproduceerd zijn, niet meer wil betalen, zo stelt RTL Z. Ook zou C&A hebben gevraagd om een korting op zendingen vanaf 1 januari 2020, met terugwerkende kracht. De leveranciers van C&A zijn grotendeels gevestigd in lagelonenlanden, zoals Bangladesh, Brazilië, India en Cambodja. HRW vindt dat C&A ‘haar verantwoordelijkheid moet nemen’ tegenover de fabrikanten. "De leveranciers hebben ook kosten gemaakt om deze kleding te maken”, verklaart Aruna Kashyap, consulent vrouwenrechten bij HRW, tegen RTL Z. C&A benadrukt dat het ‘eraan (werkt) om de impact op onze leveranciers te minimaliseren.’