Het corona-nieuws van donderdag 2 april

We Fashion gaat via bol.com verkopen

“In een tijd waarin samenwerken en online zichtbaarheid belangrijker is dan ooit, slaat We Fashion onder het motto ‘ Better Together’ de handen ineen met Nederlands grootste webshop,” aldus het persbericht. De heren-, dames- en kindercollectie van We Fashion is vanaf nu verkrijgbaar op bol.com. Voor nu focust de samenwerking op Nederland, maar naar verwachting wordt dit in het tweede kwartaal ook uitgerold naar België.

Galeria Karstadt Kaufhof vraagt bescherming tegen schuldeisers aan

Duitse modegroep Galeria Karstadt Kaufhof, tevens het moederbedrijf van het Belgische Galeria Inno, heeft bescherming tegen crediteuren aangevraagd. De groep omschrijft de gevolgen van de coronavirus pandemie als de directe aanleiding om bescherming aan te vragen bij de rechtbank. In Duitsland zijn de non-essentiële winkels al een geruime tijd dicht.

Diverse Franse modebeurzen afgelast

De zomer edities van Splash Paris, Tranoi, Unique, Interfiliere, View en Man zijn gecanceld. Dit maken de modebeurzen in een gezamenlijk statement bekend. Het nieuws volgt een week nadat de Fédération de la Haute Couture aankondigde de haute couture en men’s fashion week te schrappen. De modebeurzen vinden normaal gesproken gelijktijdig met de modeweken plaats. De organisaties bespreken op dit moment de mogelijkheid om de evenementen in september 2020 plaats te laten vinden.