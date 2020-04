Het corona-nieuws van donderdag 30 april

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het belangrijkste COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

Tenue de Nîmes, Unrecorded en Red Wing Shoe Store Amsterdam weer open

Winkelen kan vanaf vandaag ook weer bij Tenue de Nimes, zo maakte de bekende denimwinkel bekend middels de nieuwsbrief. Het duurzame modemerk Unrecorded heeft de deuren van de winkel in de Amsterdamse Utrechtsestraat heropend, Red Wing die van de zaak in de Reestraat. Eerder deze week gingen De Bijenkorf warenhuizen, Zara winkels en verschillende vestigingen van C&A weer open.

Zalando verkoopt niet-medische mondkapjes

Zalando biedt vanaf vandaag niet-medische mondkapjes aan in de zeventien markten waar de e-tailer actief is. De winst van de verkoop wordt gedoneerd aan de ngo Humedica.

Veritas heropent op 4 mei en spreekt van ware run op materialen voor mondmaskers

De Belgische groep Veritas meldt dat er een 'ware stormloop' is op materialen voor het maken van mondmaskers. De retailer zag de voorbije dagen de online vraag met meer dan drieduizend procent toenemen, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo meldt het in een persbericht. Ter illustratie: er zijn online stoflapjes besteld voor 120.000 mondmaskers, maar ook 15.000 meter stof per lopende meter. Veritas meldt dat men gerust kan zijn: in België voldoende stoffen en lint ter beschikking is om zelf mondmaskers te naaien.

Vanaf maandag 4 mei heropent Veritas de winkels, want de Nationale Veiligheidsraad gaf groen licht voor de heropening van stoffenwinkels. Het bedrijf meldt dat in de 126 winkels alles in gereedheid wordt gebracht om dat veilig te laten verlopen.

In het Belgische ov is het vanaf 4 mei verplicht voor reizigers ouder dan 12 jaar mond en neus te bedekken. Elke inwoner van België krijgt minstens één mondkapje van de overheid.

Franse minister staat open voor verschuiving uitverkoopperiode

Franse minister van economie Bruno le Maire zegt open te staan voor het verschuiven van de uitverkoop. In meerdere landen, zoals België en Nederland onder andere, is de oproep om de uitverkoop te verschuiven te horen. Le Maire zegt te overwegen de koopjesperiode in Frankrijk pas begin juli of zelfs later in de zomer te laten starten. Normaal gesproken zouden winkels en merken vanaf 24 juni kortingen mogen geven, maar nu wordt opgeroepen dit pas vanaf 1 juli of in sommige gevallen pas vanaf 22 juli te doen.

Coronavirus zorgt voor grote krimp Europese economie

De economie van de eurozone is in de eerste drie maanden van dit jaar met 3,8 procent gekrompen vergeleken met een kwartaal eerder. Dat meldt statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige raming. De krimp is de grootste ooit gemeten van kwartaal op kwartaal sinds de cijfers worden bijgehouden (1995). Naar verwachting wordt de krimp in het tweede kwartaal, de maanden april, mei, juni, nog groter. Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt op 15 mei met cijfers over de economische groei in Nederland.

CBS: Omzet detailhandel maart

Het CBS meldt dat winkels in voedings- en genotsmiddelen, doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren de grootste omzetstijging sinds het begin van de publicatie van koopdaggecorrigeerde omzetontwikkelingen in januari 2005 realiseerden. Winkels in kleding en schoenen en lederwaren het grootste omzetverlies sinds 2005, zij zagen de omzet in maart 2020 met respectievelijk 41 procent en 39,9 procent dalen.

Tassenmuseum Amsterdam gesloten

’s Werelds grootste tassenmuseum met vijfduizend items in de collectie, sluit voorgoed de deuren . Tassenmuseum Amsterdam, opgericht in 1996 door Hendrikje Ivo, was sinds 2007 gevestigd in een prachtig pand aan de Herengracht. Het museum trok zo’n 80.000 bezoekers per jaar.

Winkelen op 1,5 meter in de Nederlandse winkelstraten levert in theorie weinig knelpunten op

Hoewel de Nederlandse winkelstraten volgens Locatus relatief smal zijn in verhouding tot andere Europese landen, levert winkelen op 1,5 meter in theorie weinig knelpunten op. Dat meldt Locatus, het onderzoeksbureau dat dat bekeek voor 130 winkelgebieden. Locatus gebruikte hiervoor een eerdere berekening van mobiliteitsexperts van het bureau Goudappel en Coffeng. Goudappel Coffeng meldde in een publicatie op 20 april dat de winkelstraten na coronacrisis 15 tot 20 procent van oorspronkelijke capaciteit kunnen benutten. Het bureau constateerde in een voetgangerssimulatiemodel dat de capaciteit daalt met 80-85 procent tot ongeveer 500-550 voetgangers per uur per meter breedte. Daarbij werd ervan uitgegaan dat mensen zich in twee richtingen verplaatsen en zich aan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter houden.

In theorie zouden in slechts 16 van de 130 onderzochte winkelgebieden problemen kunnen ontstaan, stelt Locatus en daarbij gaat het om een beperkt deel van de winkelgebieden en heel beperkt deel van de week (zaterdagmiddag), aldus het bureau.