Het corona-nieuws van donderdag 9 april

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het belangrijkste COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

Locatus: twee derde van Nederlandse retail is open

Ruim tweederde van de Nederlandse retail, zowel ketens als zelfstandigen, is op dit moment open, zo blijkt uit een raming van Locatus. Onder de zelfstandigen blijft een groter percentage dicht, namelijk 36 procent. Bij ketens is dit maar 17 procent.

Modemerk Rhumaa failliet verklaard

Nederlands modemerk Rhumaa heeft het faillissement aan moeten vragen. Het bedrijf kwam door de corona crisis acuut in financiële problemen, zo is te lezen in het persbericht. Orders werden teruggetrokken, het merk kon de zomercollectie niet uitleveren en de inkomsten stagneerden.

’Nederlandse jongeren online shoppen 80 procent meer dan normaal’

Uit onderzoek van Winkelstraat.nl blijft dat jongeren 80 procent meer online shoppen dan voor de corona-maatregelen. Data van meer dan 600 winkels en merken uit Europa toont dit aan, zo meldt Winkelstraat.nl. Op het platform wordt voornamelijk gezocht naar nieuwe sneakers, t-shirts en zomerjassen.

Meerdere Nederlandse Bestseller winkels gaan weer open

Winkels van de Deense Bestseller Group gaan voor een groot deel weer open. Eerder kondigde Jack & Jones al aan weer de deuren te openen in de winkels waarin de veiligheidsvoorschriften nageleefd kunnen worden. Nu volgen ook diverse Nederlandse locaties van Vero Moda, Vila, Pieces en Name It.

De afgelopen dagen kiezen steeds meer retailers ervoor de deuren weer te openen. Zo opende Suitsupply en Bristol bijvoorbeeld gisteren ook weer de deuren. Allemaal geven aan te verzekeren dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

Opening MoMu verzet naar 2021

De heropening van het ModeMuseum in Antwerpen is verschoven naar 2021. Het museum sloot begin 2018 de deuren voor een verbouwing en uitbreiding. Dit proces zou oorspronkelijk twee jaar duren, maar door de pandemie gelinkt aan het coronavirus en de bijbehorende maatregelen kan het museum de voorbereiding voor de opening niet voltooien, zo meldt de instelling in een persbericht.

Kingpins New York ook gecanceld

Niet alleen het Kingpins Amsterdam kan niet doorgaan, ook het evenement in New York is nu gecanceld. Kingpins New York stond gepland in juni. Eerder kondigde de organisatie op de datum waarop de Amsterdam editie plaats zou vinden een nieuw online evenement te organiseren, genaamd Kingpins24. Of dit ook gaat gebeuren op 2 en 3 juni voor de New York editie wordt niet gemeld.

Uniqlo moederbedrijf past winstverwachting gehele boekjaar aan: daling van 44 procent

Fast Retailing Co. Ltd. verwacht dit boekjaar een bruto winstdaling van maar liefst 44 procent. In een eerdere raming, gemaakt nog voor de corona crisis, was de daling maar 5,7 procent. Ook verwacht het moederbedrijf van onder andere Uniqlo een omzetafname van 8,8 procent.