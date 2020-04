Het corona-nieuws van dinsdag 21 april

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het belangrijkste COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

Detailhandel Nederland: gesprekken om huurkwesties op te lossen verlopen moeizaam

De retail- en vastgoedsector werd eerder al opgeroepen om met elkaar in gesprek te gaan om de huidige huurkwesties op te lossen. Een steunakkoord werd gesloten door de betrokken partijen, maar toch verlopen de gesprekken moeizaam, zo meldt Detailhandel Nederland. De organisatie noemt het gebrek aan welwillendheid om nader tot elkaar te komen ‘uitermate teleurstellend en onacceptabel’.

Bureau RMC: veranderingen in de winkelstraat versnellen door coronacrisis

Bureau RMC verwacht dat de veranderingen die in de winkelstraat al speelden, nu nog sneller zullen gaan door de coronacrisis. Het bureau verwacht dat lokaal winkelen populairder wordt, meer winkels online zullen gaan en fysieke winkels zullen verdwijnen in de binnenstad en de winkelstraat wordt meer en meer een ontmoetingsplaats.

“Belgische winkelsector loopt per dag 139 miljoen mis", Comeos roept op voor opening winkels na 4 mei

Brancheorganisatie Comeos roept de Belgische regering op de winkels weer te openen. De sector loopt per dag 139 miljoen euro mis. Een opening na 4 mei is dan ook essentieel, waarschijnlijk wordt hierover vrijdag een besluit genomen door de Nationale Veiligheidsraad. Op dit moment heeft 56 procent van de bedrijven al liquiditeitsproblemen, zo blijkt uit een rondvraag van Comeos.

Consumentenvertrouwen zakt in België van min 9 naar min 26

Het consumentenvertrouwen heeft in een maand tijd een flinke duik genomen. Waar het in maart nog op een niveau van min 9 stond, is het in april gezakt naar min 26, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Het historisch dieptepunt van 1985 van min 28 komt nu dichtbij.

Tapestry, Inc. schrapt 2100 banen

Tapestry, Inc., het moederbedrijf van Coach, Stuart Weitzman en Kate Spade, onderneemt verdere actie om de impact van de pandemie op het bedrijf te minimaliseren. Een van die stappen is het schrappen van 2100 banen in de retail in Noord-Amerika. Het gaat hier om parttime werknemers in de winkels van de drie merken. Zij krijgen eenmalig een vergoeding van duizend dollar.