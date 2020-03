Het corona-nieuws van maandag 23 maart

Mogelijk worden in Nederland ook niet-essentiële winkels gesloten vanwege de coronacrisis, meldde een bron binnen het kabinet tegenover De Financiële Telegraaf. Het mogelijke besluit komt nadat een deel van Nederlanders zich dit weekend niet aan de afstandsregels van het RIVM hield.

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

Bureau RMC: winkelstraten worden steeds rustiger

De maatregelen van de Nederlandse overheid om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, hebben effect op de drukte in de winkelstraten. Bureau RMC houdt de winkelstraatdrukte bij en noteerde een afname van gemiddeld 69,6 procent in de vorige week, ten opzichte van dezelfde week in 2019. Lees het volledige artikel hier .

Petitie van retailers: geen uitverkoop voor 1 juli

Annemiek Buijs en Karin Vink, eigenaars van het Nederlandse kledingmerk Femmes du Sud, zijn een petitie gestart om de zomeruitverkoop uit te stellen tot 1 juli. De meeste modewinkels beginnen gewoonlijk al in de loop van juni met de zomersale, maar in het licht van de coronacrisis is dat dit jaar geen goed idee, zo stellen de retailers. Zij constateren dat grote, internationale winkelketens en merken online al flinke kortingen geven op producten. Dat gaat mogelijk ten koste van kleinere retailers, die vergelijkbare kortingen moeten aanbieden om te concurreren.

Het uitstellen van de uitverkoop biedt retailers de mogelijkheid om hun collecties rustig te kunnen verkopen, zo argumenteren de retailers. In België eiste sectororganisatie Mode Unie dit weekend een vergelijkbare maatregel van de overheid.

Inmiddels staat de teller van het aantal handtekeningen op 1.542.

Hema verplaatst publicatie van jaarcijfers naar mei

Hema stelt de publicatie van zijn financiële jaarrapport uit tot mei, zo meldt het bedrijf in een bericht op haar website. Het is de eerste Nederlandse retailer die deze stap neemt als gevolg van de coronacrisis. “Het managen van deze crisis vraagt de volledige aandacht van de teams en het bestuur van Hema,” zo luidt het bericht. Het publiceren van de jaarcijfers heeft nu niet de prioriteit, zegt het bedrijf.

In België zijn de winkels van Hema gesloten, in Nederland zijn ze vooralsnog open.

Moederbedrijf PrimaDonna en MarieJo produceert medische mondkapjes

Lingeriebedrijf Van de Velde, moederbedrijf van de merken PrimaDonna en MarieJo, zet een deel van haar eigen naaisters in om medische mondkapjes voor lokale ziekenhuizen te produceren. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. “Op deze manier hoopt Van de Velde zijn steentje bij te dragen en een positief verschil te maken in deze uitdagende tijden,” aldus het bedrijf.

Het gaat om type 2-mondkapjes, waarvan Van de Velde er momenteel zo’n duizend heeft geproduceerd voor het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) in Aalst. Om verantwoord te werk te gaan, werken de naaisters met steriel materiaal en dragen ze tijdens de productie zelf mondkapjes en handschoenen, aldus Van de Velde.

“Als sociaal betrokken familiebedrijf was voor Van de Velde een deelname aan dit initiatief vanzelfsprekend,” vertelt Marleen Vaesen, CEO van Van de Velde, in het bericht. Ze vervolgt: “Ik ben fier dat ons team deze actie zo snel kon uitrollen en dat we daarbij konden rekenen op de steun van enkele trouwe partners. In het bijzonder wil ik onze stiksters bedanken: met hun waardevolle expertise zijn ze sowieso een enorm belangrijke schakel, maar nu zijn ze echt het hart van ons bedrijf.”

H&M: Uitrusting voor ziekenhuizen, maar ook massaontslagen

Modeketen H&M heeft aangekondigd medische maskers, jassen en handschoenen te bieden aan ziekenhuizen in Europa om de tekorten aan te vullen. Dat meldt het bedrijf aan persbureau Reuters. “De EU heeft ons gevraagd om onze inkoopactiviteiten en logistieke capaciteiten in te zetten om voorraden te kopen, maar in deze dringende eerste fase zullen we de voorraden schenken,” aldus een woordvoerder van de retailer aan Reuters.

Tegelijkertijd lijdt H&M onder het coronavirus en de daarbij behorende winkelsluitingen. Bijna tweederde van alle winkels wereldwijd is momenteel gesloten, aldus H&M in een persbericht. Als gevolg hiervan heeft de keten besloten om tijdelijk tienduizenden werknemers te ontstaan, zo luidt het bericht. Daarnaast kondigde het bedrijf aan dat het vanwege de coronacrisis zijn dividendplannen heeft geannuleerd.

“We doen er in de H&M Group alles aan om de situatie met betrekking tot het coronavirus te beheersen. Ik hoop dat we zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen en al onze klanten kunnen verwelkomen in al onze 74 markten,” aldus CEO Helena Helmersson in het bericht.

MKB-Nederland roept winkelketens op hun betalingstermijn niet te verlengen

Vanwege de coronacrisis verlengen grote winkelketens hun betalingstermijn naar 120 dagen, schrijft De Ondernemer. Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, roept in hetzelfde blad op om dit niet te doen. Volgens Vonhof zouden de grote spelers in deze tijden juist solidariteit met kleinere ondernemers moeten tonen.

“Ik hoor nu van grote winkelketens – en ik noem geen namen - die al hun betalingstermijn naar 120 dagen zetten. Daar word ik niet vrolijk van in deze tijden van solidariteit. Ik weet niet wat hun redenen zijn. Het is te rechtvaardigen als je het doet vanuit solidariteit, als je wilt zorgen dat iedereen het halen kan. Als je het doet vanuit concurrentieoverwegingen dan ben ik daar minder enthousiast over,” aldus Vonhof tegenover De Ondernemer.

Vonhof legt uit: “Het is niet fair om als groot bedrijf lange betaaltermijnen te hanteren jegens kleine leveranciers, voor wie het dan maar slikken of stikken is. Die hebben immers nauwelijks onderhandelingspositie en zijn vaak afhankelijk van die grote klanten.”

Beeld: Brussel, door Tuur Tisseghem. Via Pexels.