Bureau RMC: Nederlandse winkelstraten steeds rustiger

De maatregelen van de Nederlandse overheid om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, hebben effect op de drukte in de winkelstraten. Bureau RMC houdt de winkelstraatdrukte bij en noteerde een afname van gemiddeld 69,6 procent in de vorige week, ten opzichte van dezelfde week in 2019. De drukte neemt bovendien steeds sneller af: op maandag 16 maart was het 43 procent rustiger dan de maandag ervoor, op zondag 22 maart al 58 procent rustiger dan dezelfde zondag een week eerder. Dat meldt Bureau RMC in een persbericht.

Deze relatieve rust is volgens RMC een gevolg van de oproepen van de Nederlandse overheid en de RIVM om waar mogelijk thuis te blijven, grote groepen mensen te vermijden en onderling 1,5 meter afstand te houden. Daarnaast sluiten veel winkels uit eigen wil hun deuren, in verband met gezondheidsrisico’s of te lage inkomsten. Andere verkorten hun openingsuren.