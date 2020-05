Het corona-nieuws van vrijdag 1 mei

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

Fashion for Good Experience weer 1 dag in de week open

De Fashion for Good Experience sloot de deuren vanwege de huidige pandemie, maar het museum maakt bekend nu voorzichtig te heropenen. Niet voor bezoeken aan het museum maar voor bezoeken aan de boekwinkel. De Fashion for Good Experience gaat voorlopig elke donderdag tussen 11 uur en drie uur ‘s middags open.

Eindhovense modeontwerper brengt collectie mondmaskers uit

Emily Hermans, een modeontwerper uit Eindhoven, heeft een speciaal merk gelanceerd voor mondmaskers. Het merk heeft de naam Mlymask gekregen, een afgeleide van haar andere merk Mly. De maskers zijn niet voor medisch gebruik maar wel voor extra bescherming. De ontwerper verwacht namelijk dat mondmaskers snel een onderdeel zullen zijn van de garderobe van Nederlanders, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

Craft Prize van Loewe Foundation uitgesteld tot 2021

De Craft Prize ter waarde van 50.000 euro zal dit jaar niet meerder worden uitgereikt, zo meldt de organisatie erachter, de Loewe Foundation. De prijs wordt doorgeschoven naar 2021, zo is te lezen op de website van de prijs.