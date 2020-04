Het corona-nieuws van vrijdag 17 april

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het belangrijkste COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

Modebranche pleit bij ministerie voor overbruggingskrediet

INretail, Euretco Fashion en de Mode Alliance, gesteund door MODINT, ANWR-GARANT, Vimagro, FNLS en FGHS vragen het ministerie om de problematiek binnen de modebranche met een sector specifieke regeling aan te pakken. Retailers en leveranciers hebben volgens de organisaties behoefte aan overbruggingskredieten van een miljard euro. Het krediet is nodig om zomercollecties voor te financieren en de uitlevering van de herfst en wintercollecties te voorzien.

ABN Amro: consumptie daalt met 5 procent bij intelligente lockdown van twee maanden

Als de intelligente lockdown twee maanden duurt, verwacht ABN Amro dat de consumptie met 5 procent afneemt. Tijdens de financiële crisis van 2009, ter vergelijking, daalde de consumptie met 2 procent. Uit de cijfers van ABN Amro blijkt ook dat de consumptie in het paasweekend 22 procent lager lag dan vorig jaar.

Winkels van Costes gaan weer gefaseerd open

De winkels van Costes gaan voorzichtig aan weer open. Het winkelnetwerk opent gefaseerd weer de deuren, zo is te lezen op Linkedin. Enkele weken geleden sloot Costes niet alleen de fysieke deuren, maar ook de online deuren. De actie van de retailer om op de gehele collectie 50 procent korting te geven zorgde voor een hoos aan 80.000 bestellingen die verwerkt moesten worden. De webshop is dan ook nog tot 1 mei gesloten.

Tweederde van MKB’ers verwacht omzetdaling in april en mei

Het gros van MKB’ers verwachten een omzetdaling de komende twee maanden. Onderzoeksbureau Panteia onderzocht de impact van de coronacrisis in diverse mkb-branches. Ongeveer eenderde van alle ondervraagden geeft aan dat hun omzet tussen de 75 en 100 procent lager was dan in maart van 2019.

Bizar: Hermès winkel in Guangzhou draait 2,7 miljoen omzet in één dag bij heropening

Afgelopen zaterdag heropende de Hermès-winkel in Guangzhou, China. De vestiging wist een omzet van 2,7 miljoen euro te draaien op die dag, aldus WWD. Het nieuws werd deze week massaal gelezen.