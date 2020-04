Het corona-nieuws van woensdag 15 april

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het belangrijkste COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

Partners van retailers lanceren platform als steun voor lokale retailer

HelpDeWinkelier.nl is in het leven geroepen om retailers te helpen. Het platform werd opgericht door Orderchamp, Lighstpeed, Gifty, DMWS, Fanwork Events en Cotton Ball Lights. Lokale winkeliers kunnen zich aansluiten zodat consumenten een cadeaubon kunnen kopen om op een later moment in te wisselen. Door de inkomsten van de waardebon kunnen winkeliers vaste lasten betalen. Inmiddels zijn al meer dan 150 winkeliers aangesloten.

‘Winkelen kan weer’

Volgens Jan Meerman, directeur van INretail, kan winkelen weer. Dit meldt de topman tegen het Algemeen Dagblad. Meerman meldt dat veel retailers inmiddels de deuren weer openen omdat ze veiligheidsmaatregelen hebben getroffen. Ook de consument durft weer meer naar buiten.

100.000 mensen volgen online-cursus Institut Français de la Mode

De gratis cursus ‘Understanding Fashion: from Business to Culture’ van het Institut Français de la Mode heeft inmiddels al 100.000 geïnteresseerden getrokken. Het instituut maakten de cursus al snel gratis beschikbaar aan het begin van de coronacrisis. De deelnemers komen uit bijna 200 verschillende landen.

The North Face pompt 1 miljoen euro in het Explore Fund om outdoor gemeenschappen in Europa te helpen

Modemerk The North Face helpt outdoor gemeenschappen door middel van een donatie van 1 miljoen euro aan het Explore Fund. Ook doneert het merk de tv-tijd die het had ingekocht voor reclames in april aan gezondheidsinstanties zodat belangrijke boodschappen gedeeld kunnen worden.