Het corona-nieuws van woensdag 25 maart

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

Dit zijn de richtlijnen van retail- en vastgoedorganisaties tijdens de coronacrisis

Omzetten van veel winkeliers lopen terug als gevolg van de coronacrisis. De media werden de afgelopen dagen gevuld met berichten van grote ketens die om een huurverlaging vragen of aankondigen de komende drie maanden geen huur te betalen.

Nu hebben diverse retail- en vastgoedorganisaties de handen ineen geslagen en richtlijnen opgesteld voor overleg tussen huurders en verhuurders van winkelruimte. “We moeten elkaar juist nu opzoeken en met voor alle partijen passende oplossingen komen om in en na deze verschrikkelijke crisis te werken aan toekomstbestendige winkels en winkelgebieden,” zo luidt het document. Lees hier alle richtlijnen.

ING: Aantal pinbetalingen loopt terug

Het aantal pinbetalingen in Nederland lag afgelopen vrijdag 24 procent lager dan op dezelfde vrijdag in het voorgaande jaar, meldt ING Economisch Bureau in een bericht op haar website. De bank schrijft de daling toe aan de coronacrisis, blijkt uit het bericht. Kijkend naar de categorie ‘kleding- en schoenenzaken’, lag het aantal pinbetalingen maar liefst 72 procent lager dan een jaar eerder.

Vanaf woensdag geldt een speciaal winkelprotocol

Brancheorganisaties publiceren een nieuw protocol voor winkeliers om ervoor te zorgen dat winkelbezoekers genoeg afstand van elkaar houden. Dat valt te lezen op de website van VNO-NCW. De bedoeling is dat winkeliers dit protocol op de ruiten van hun etalages plakken, en dat ze dit protocol ook in de winkel duidelijk maken. Daarbij gaat het niet alleen om het hanteren van de 1,5 meter afstand-regel, maar ook op het binnenlaten van minder bezoekers tegelijk. Het protocol zou winkeliers helpen om bezoekers aan te spreken die zich niet aan de regels houden.

Duitse modebedrijven vragen 850 miljoen euro aan overheidssteun

Dertien moderetailers hebben de Duitse overheid opgeroepen tot steun vanwege de coronacrisis. Dat schrijft het Duitse persbureau DPA. Concreet vragen de retailers, waaronder Falke GmbH, Marc Cain GmbH, S.Oliver Group en Marc O'Polo AG, 850 miljoen euro aan financiële steun voor de dertig grootste mode- en textielbedrijven in Duitsland.

“De huidige stop van de Duitse modeverkopen vormt een enorme bedreiging voor het voortbestaan van de handel en industrie,” schrijven de dertien retailers in een oproep. “Met deze overheidssteun wordt de goederenstroom verzekerd en blijft de liquiditeit 180 dagen in de handel. Het fonds zou dan na afloop worden ontbonden en dienovereenkomstig worden teruggegeven,” luidt de oproep.

Van gisteravond

Zo’n tweehonderd medewerkers van Primark in Nederland behouden hun baan ondanks de winkelsluitingen. De fast fashion keten heeft besloten ze toch in dienst te houden, en maakt daarbij gebruik van het noodfonds van het kabinet. Dat meldde vakbond FNV gisterenavond, schrijft De Telegraaf.