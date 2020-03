Overleg over huren: Retail- en vastgoedorganisaties stellen richtlijnen op

Nu de omzetten van veel winkeliers teruglopen dankzij de coronacrisis, ontpopt de vraag of men nog de huur kan voldoen. Afgelopen dagen werd de media gevuld met berichten van grote ketens die vragen om een huurverlaging of simpelweg aankondigen de komende drie maanden geen huur te betalen. Nu hebben diverse retail- en vastgoedorganisaties de handen ineen geslagen en richtlijnen opgesteld voor overleg tussen huurders en verhuurders van winkelruimte. “We moeten elkaar juist nu opzoeken en met voor alle partijen passende oplossingen komen om in en na deze verschrikkelijke crisis te werken aan toekomstbestendige winkels en winkelgebieden,” zo luidt het document.

De organisaties die in overleg zijn getreden zijn Detailhandel Nederland, Nederlandse Raad Winkelcentra, Vereniging van Institutionele Beleggers in Nederland, Vastgoed Belang en Vastgoed Overleg. Detailhandel Nederland is hierin het overkoepelende concern dat ook spreekt voor onder andere INretail en het Vakcentrum. “We roepen alle betrokken partijen in de sector op om zich achter deze oproep te scharen, om samen te werken aan een toekomstbestendig retaillandschap.

“De situatie die is ontstaan door het coronavirus op de Nederlandse retailmarkt ontwikkelt zich snel met steeds meer retailers die de winkels sluiten of hun omzet drastisch zien teruglopen. Aan de andere kant maken ook veel verhuurders van vastgoed zich grote zorgen over de waarde en de cashflow van investeringen die zijn gedaan waarbij mogelijke financieringsverplichtingen doorlopen,” zo luidt het bericht. “Wij roepen gezamenlijk op om de rust te bewaren en het gezond verstand te blijven gebruiken. Huurders en verhuurders moeten elkaar niet bestoken met eenzijdige en dreigende juridische brieven, maar het contact opzoeken om gezamenlijk na te gaan hoe partijen en hun organisaties in de komende weken in dialoog to oplossingen komen, die recht doen aan elkaars belangen en waarbij de pijn verdeeld wordt.”

Dit zijn de richtlijnen van retail- en vastgoedorganisaties voor huuroverleg tijdens coronacrisis

Uit het overleg tussen de retail- en vastgoedorganisaties zijn de volgende richtlijnen gekomen om aan te houden tijdens het overleg tussen huurders en verhuurders. Er wordt aangeraden de kwartaalhuren voor het tweede kwartaal die per 1 april in gaan om te zetten naar maandhuren.

Er wordt aangeraden waar nodig het versturen van de huurnota’s uit te stellen tot ten minste 20 april

Mochten de huurnota’s voor april al wel zijn verstuurd, wordt aangeraden deze niet te incasseren tot 20 april en ook tot die tijd geen herinneringen te sturen aan huurders.

Er wordt aangeraden geen boete of rente te rekenen over uitgestelde huurbetalingen tijdens de crisismaanden.

Winkels die geen substantiële omzetdaling hebben (deze wordt gemarkeerd op een daling van 25 procent of hoger) worden aangeraden voor de korte termijn ‘buiten de discussie te blijven’

Tot slot wordt aangeraden de mogelijkheid te bieden om niet aan een exploitatieverplichting te voldoen tot eind april.

Beeld: Unsplash