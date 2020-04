Het corona-nieuws van woensdag 29 april

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het belangrijkste COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

Tumble ’n Dry gaat alleen online en met outletwinkels verder

Tumble ‘n Dry B.V. en Tumble 'n Dry Retail B.V. zijn failliet verklaard. Bij het faillissement zijn zes brandstores betrokken. Het merk heeft winkels in Breda, Lelystad, Maastricht, Amstelveen, Amersfoort en Roosendaal. Tumble ‘n Dry gaat alleen online en met outletwinkels verder. Als reden voor de verandering worden de corona-maatregelen genoemd waardoor een groot deel van de inkomsten van het merk zijn weggevallen. “Door deze keuze te maken hoopt het merk duidelijke en bewuste keuzes te kunnen maken die het merk toekomstbestendig maken, ook wanneer er onvoorziene uitdagingen op het pad komen.”

Zara winkels weer open

Winkelen kan sinds vandaag weer bij Zara, zo maakte de fast fashion retailer vanmorgen bekend middels de nieuwsbrief. De Bijenkorf opende eveneens zijn deuren.

CBS: 44 procent van de ondernemers in de detailhandel verwacht een lagere omzet in het tweede kwartaal, terwijl 22 procent een toename voorziet

De meeste ondernemers in consumentgerichte branches zoals de detailhandel, horeca en reisbranche minder omzet verwacht in het tweede kwartaal, zo meldt CBS vandaag op basis van Conjunctuurenquête Nederland april 2020. Niet eerder waren ondernemers zo negatief. De verwachtingen voor de detailhandel zijn wisselend. In de detailhandel verwacht 44 procent van de ondervraagde ondernemers een lagere omzet in het tweede kwartaal, terwijl 20 procent een toename voorziet. 35 procent denkt dat de omzet gelijk blijft.

MaterialDistrict vindt plaats in 2021

MaterialDistrict zal ook in juni niet plaatsvinden. Het evenement dat afgelopen maart in Rotterdam plaats had moeten vinden was in eerste instantie verschoven, maar nu meldt de organisatie dat de volgende editie pas in 2021 plaats zal vinden.

Denim Première Vision in Milaan niet door

De Milanese beurs van Denim Première Vision, gepland voor 10 en 11 juni, wordt uitgesteld. De editie staat nu gepland voor 26 en 27 mei 2021. De beursorganisatie meldt dat wordt gewerkt aan een Denim Village pop-up event tijdens Première Vision Paris dat op de agenda staat voor 15 tot 17 september. De wintereditie van Denim Première Vision in Berlijn op 24 en 25 november gaat vooralsnog gewoon door.

Franse modegroep SMCP heeft de omzet met 16,7 procent terug zien lopen in het eerste kwartaal

De omzet kwam aan het einde van de periode neer op 228,7 miljoen euro. CEO Daniel Lalonde van SMCP meldt dat de groep goed van start ging in 2020, maar dat de uitbraak van het coronavirus impact had op alle regio’s waarin de groep actief is. Hoewel de pandemie ook zijn impact zal hebben op het tweede kwartaal, zo meldt de CEO, ziet het bedrijf weer verbetering en herstel in China.

Van gisteren

De Andam Awards krijgen dit jaar een andere vorm. In plaats van een nieuwe competitie uit te schrijven voor de Andam Grand Prix, de Franse modeprijs voor jong ontwerptalent, worden tijdens deze editie prijzen uitgereikt aan twee eerdere winnaars of finalisten van de competitie. Het doel is om bestaande Franse merken te ondersteunen ten tijde van de coronacrisis. De gebruikelijke Grand Prix wordt uitgesteld naar volgend jaar. De twee kleinere prijzen van de competitie, de Pierre Bergéprijs en de Innovatieprijs, worden wel uitgereikt. De winnaars van dit jaar worden bekendgemaakt op 2 juli 2020.