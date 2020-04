Het corona-nieuws van woensdag 8 april

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het belangrijkste COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

INretail: Lucht voor retail via 12 miljard garantie

INretail is positief over de aanvullende maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt. De overheid trekt namelijk 12 miljard euro extra uit om ondernemers te ondersteunen. “Met de garantstelling van de overheid ter waarde van 12 miljard kunnen leverancierskredieten herverzekerd blijven worden en dat geeft de non-food retail lucht,” aldus Jan Meerman, directeur van INretail in een persbericht. “De overheid ziet het belang voor de sectoren die zwaar geraakt worden door de coronacrisis. Er is een goede oplossing gevonden, waarmee ook werkgelegenheid behouden blijft.”

De brancheorganisatie stelt wel vast dat teveel ondernemers tegen trage verwerkingsprocessen aanlopen bij de banken als ze van deze regeling gebruik willen maken.

Minister en staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat steunen oproep verschuiving uitverkoop

Mona Keijzer en Eric Wiebes steunen de oproep om de uitverkoop pas na 1 juli te starten. Dit stelden de staatssecretaris en minister van Economische Zaken en Klimaat tegen de Tweede Kamer. Met een uitgestelde uitverkoop hoopt de regering kleine winkeliers te steunen. De uitverkoop moet mogelijk pas op 1 juli ingaan.

ING: een vijfde van Nederlandse economie in mei en april stil

Naar verwachting van ING komt twintig procent van de Nederlandse economie in april en mei stil te liggen. De bank verwacht dat dit jaar de economie krimpt met zes tot acht procent.

H&M krijgt extra lening van 980 miljoen euro

De H&M Group heeft een extra lening van 980 miljoen euro afgesloten. Dit doet het bedrijf om een liquiditeits buffer verder op te bouwen, zo is te lezen in het bericht van de groep. Het bedrijf benadrukt dat de liquiditeit van de H&M Group goed is.

Institut Français de la Mode start online steunplatform voor jonge merken

Jonge merken kunnen steun vinden bij het Institut Français de la Mode. Het instituut begint namelijk een franstalig platform voor de creatievelingen genaamd IFM Labels Solidaire. Op het platform zullen drie momenten zijn voor discussies en gesprekken rondom diverse onderwerpen met onder andere experts van Lemaire en Margiela.

Jeanologia zet technologie in voor desinfecteren van maskers

Spaans denimbedrijf Jeanologia zet een speciale technologie nu in om gezichtsmaskers te desinfecteren. Het bedrijf heeft de G2-technologie zo aangepast dat het nu 15.000 maskers kan desinfecteren door middel van een ozon-behandeling. Het proces is goedgekeurd door de autoriteiten in Valencia en voldoet aan alle internationale veiligheidsvoorschriften.

Nog meer Europese landen kondigen versoepeling van maatregelen aan

Naast Oostenrijk gaan ook Noorwegen, Denemarken en Tsjechië de corona-maatregelen versoepelen. In Denemarken gaan de scholen vanaf 15 april weer open. Tsjechië kiest ervoor om sporten weer toe te staan en hobbywinkels weer de deuren te laten openen. De minimale afstand wordt wel vergroot naar twee meter.