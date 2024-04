Het Deense sieradenmerk Lié Studio lanceert een capsule collectie in samenwerking met Net-a-Porter

Bij het Deense sieradenmerk Lié Studio is vanaf vandaag een samenwerkingscollectie verkrijgbaar dat het ontwierp met luxe modewebshop Net-a-Porter. Dat maakt Lié Studio bekend via de nieuwsbrief en social media. Samen hebben de twee vijf exclusieve nieuwe juwelen gemaakt waaronder een grote geschakelde ketting, een bijpassende armband en gedraaide knoop oorbellen.

Lié Studio is het relatief nieuwe sieradenmerk van Amalie en Cecilie Moosgaard: het label werd opgericht in 2021 en is gebaseerd in Kopenhagen. De tweelingzussen zijn bekend van Instagram en hun 'moeiteloos chique' Scandinavische modestijl. De collectie van Lié Studio is eveneens elegant, simpel en modern en bestaat uit vergulde zilveren en goudkleurige sieraden in het hogere prijssegment.

Lié Studio verwierf trouwens snel populariteit. De sieraden zijn inmiddels wereldwijd verkrijgbaar bij geselecteerde verkooppunten, waaronder de gerenommeerde warenhuizen Bergdorf Goodman in New York en Harvey Nichols in Koeweit en het VK. In Nederland is het merk te koop bij modezaak Antraciet in Leiden en via de eigen webshop.

Tijdens Copenhagen Fashion Week in september 2023 had Lié Studio er een pop up shop, geopend op afspraak.

Lié Studio x Net-a-Porter collection campaign images Credits: Lié Studio

Lié Studio x Net-a-Porter collection campaign images Credits: Lié Studio