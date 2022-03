Hét duurzame alternatief voor plastic verpakkingen: Paptic by EE Labels

Een plastic verpakking kan zo langzamerhand niet meer… maar wat is dan het beste alternatief?

EE Labels komt met dé oplossing voor een duurzame verpakking : Paptic.

Van COS, &Other Stories tot 5 luxemerken uit Parijs: trendsetters die voor Paptic kiezen

Van werkkleding (CrossHatch Performance Wear) tot beddengoed, en van grote retailers (COS, &Other Stories) tot de 5 meest luxe merken uit Parijs, de Paptic verpakking wordt gebruikt in allerlei branches. De reden? Een Paptic verpakking heeft een premium merk uitstraling én is goed voor het milieu. Herbruikbaar, recyclebaar bij papier en karton, compact in gebruik en dus geen transport van lucht.

Klanten vertellen

Een verpakking zegt meer dan 1000 woorden. Het eerste onderdeel van je merk dat een klant ziet en dus ontzettend belangrijk. Uit een enquete over het gebruiksgemak, uitgevoerd onder personen tussen de 19 en 29 jaar, blijkt dat de respondenten Paptic ervaren als een stuk prettiger dan een kraftpapier of een plastic verpakking. Klanten ervaren het product als meer premium en de verpakking creëert een brand image van een modern en verantwoordelijk bedrijf.

Over het duurzame materiaal

Paptic wordt gemaakt van houtvezels, maar krijgt een andere behandeling dan papier. Hierdoor heeft de verpakking belangrijke eigenschappen van non-wovens, zoals zachtheid, het is waterafstotend (tot op enige hoogte) en een hoge scheurbestendigheid. Het materiaal is gecategoriseerd als papier en gecertificeerd voor voedsel verpakkingen en gemaakt van hernieuwbare materialen uit gecontroleerde Europese bossen.

Een custom paptic verpakking voor jouw merk

Vanaf 5.000 stuks bestel je bij EE Labels een duurzame Paptic verpakking voor je eigen merk.

Het materiaal is volledig te bedrukken in full-colour.

Naast mailers voor webbestellingen is er ook een lichtere variant verkrijgbaar, geschikt om kledingstukken individueel in te verpakken.

Voor de snelle beslissers: plaats je bestelling nog vóór eind maart en ontvang de drukplaat gratis (tot €96)