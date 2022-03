Het fashionmerk Raizzed maakt exponentiële groei sinds de oprichting in 2019

Raizzed is specialist in het designen van streetwear fashion voor kids & adults. High-quality denim, urban streetwear, cultural freedom, dat is waar het merk voor staat. Raizzed by the culture is de slogan van Raizzed. Raizzed haalt namelijk inspiratie uit diverse (sub)culturen; van kunst tot urban, van sport tot clubbing. De Raizzed collectie sluit ieder seizoen weer aan bij een andere ‘culture’.

Michelle de Boer (sales adults) en Tess Wilson (sales kids) zijn vanaf het begin betrokken bij Raizzed. Ze zijn maar wat trots op de groei die het merk al heeft doorgemaakt. Sinds 2019 is de missie van Raizzed om fashion te designen met een zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding. “We zijn gestart met het maken van compacte collecties, met de focus op de beste denims en een aantal hoodies. Dit is ondertussen uitgegroeid naar een volwaardig collectiebeeld door de grote vraag die er is ontstaan de afgelopen jaren. In deze afgelopen 3 jaar hebben we al meer dan 600 (internationale) verkooppunten aan ons weten te binden, denk hierbij aan Wehkamp, About You Van Tilburg, aldus Michelle de Boer en Tess Wilson”.

Van links naar rechts: Mara & Michelle (sales adults) en Ellen & Tess (sales kids)

Michelle: “Onze jeansmodellen zijn qua look & feel en kwaliteit te vergelijken met merken uit het midden- en hogere segment, maar de prijzen zijn veel aantrekkelijker. Voor 59,99 euro heb je als vrouw al een mooie basic jeans, en voor 69,99 euro al een meer uitgewerkt model. Een kids basic jeans kost maar 39,99 euro en een uitgewerkt stijl 44,99 euro. Verder onderscheiden we ons door goede pasvormen en opvallende kleuren en prints.

Het geheim achter dit grote succes ligt ook op een aantal andere vlakken. Er staat namelijk een grote organisatie achter Raizzed die veel schaalvoordeel biedt. Deze organisatie is Love for Denim B.V. (de overkoepelende B.V. van Vingino.).

“Door deze achterban kunnen we eenvoudig gebruik maken van belangrijke faciliteiten, zoals een professionele fotostudio in huis, mooie digitale innovaties (zoals online bestelzuilen) en online zichtbaarheid in de winkels”.

Daarnaast zijn er de afgelopen jaren ook collecties ontwikkeld in samenwerking met Influencers, denk hierbij aan Danie Bles maar recent ook met Moise Trustfull. Samen met deze collabs hebben wij de collecties nog beter weten te promoten.

Bij Raizzed denken wij graag mee met onze klanten, hoe zij onze producten nog succesvoller kunnen verkopen. Wij bieden ze bijvoorbeeld trainingen aan, zoals Social Commerce webinars, om klanten online sneller te laten groeien. Daarnaast vinden we het leuk om klanten in de watten te leggen. Bij de verkoop rondes hebben wij altijd een live chef in onze prachtige showroom staan, zodat het inkopen echt een feestje wordt.

Natuurlijk is Raizzed nog niet uitgegroeid en zijn er mooie ambitieuze plannen opgesteld voor de aankomende jaren.