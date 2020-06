Het handelsplatform voor Schoenen, Sport & Mode geopend voor oriëntatie & inkopen

Ben jij ook benieuwd hoe het inkoopseizoen voor SS21 bij CAST eruit gaat zien en welke veranderingen er plaatsvinden? Ondanks het coronavirus is het de komende maanden (juni, juli, augustus) mogelijk om je afspraken in CAST door te laten gaan. In het inkoopcentrum houden we rekening met verschillende hygiënemaatregelen en er is voldoende ruimte om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het officiële inkoopseizoen gaat vanaf 1 september 2020 van start.

Vroege inkoop in de maanden juni & juli

In de maanden juni & juli is CAST geopend voor afspraken met verschillende (sport)merken die vroeg met de inkoop starten. Onderstaande merken hebben de nieuwe collectie grotendeels compleet en zijn aanwezig/beschikbaar voor afspraken:

Hummel Fashion (begin juni, showroom 432)

New Balance Kids (vanaf half juni, showroom 322)

Skechers (vanaf half juni, showroom 611)

Lomer (showroom 089)

Keen (nieuw in CAST, showroom 089)

Birkenstock (eind juni/begin juli, showroom 086)

Brands360 (Björn Borg, Gaastra, SuperTrash, NZA New Zealand Auckland, Levi’s Kids, Karl Lagerfeld, Kendall+Kylie, G. H. Bass&CO, Franklin&Marshall, Colmar, Pajar en Disney) (eind juni, showroom 428)

HUB (eind juni/begin juli, showroom 436)

K-Swiss (begin juli, showroom 372)

Palladium (begin juli, showroom 372)

Interactieve plattegrond / aanwezigheidsmodule

Om te zien wie er op dit moment (realtime) aanwezig zijn kun je een kijkje nemen op de plattegrond via de website of CAST-app. De showroom licht groen op als er iemand aanwezig is, en rood als er niemand aanwezig is. Op deze manier kun je thuis al zien wie er aanwezig zijn en of er wellicht nog direct een afspraak voor dezelfde dag gemaakt kan worden. Ideaal toch?

Officiële inkoopseizoen verplaatst naar 1 september 2020

“82 procent van de retailers is voorstander om het seizoen met 1 of 2 maanden te verplaatsen, slechts 18 procent is van mening de planning te laten zoals die is”. Dit blijkt uit de enquête die CAST in april heeft gehouden onder haar bezoekers. Dit is één van de redenen waarom CAST ervoor heeft gekozen om het inkoopseizoen later in te laten gaan. Daarnaast sluit het nieuwe programma aan bij de maatregelen zoals ze vanuit de overheid gesteld zijn. Er is rekening gehouden met de startdatum van 1 september om evenementen te organiseren. In de maand augustus is CAST geopend voor vaste afspraken met de aanwezige leveranciers en is iedereen van harte welkom.

Segmentdagen / Gastexpo

De segmentdagen gaan er dit seizoen iets anders uitzien. In plaats van één dag staat nu de hele week in het thema van een bepaald segment. Op deze manier is er meer spreiding mogelijk van bezoekers en afspraken. Daarnaast krijgen de gastexposanten meer zichtbaarheid en hebben ze een tijdelijke plek in het centrum van Nederland om de nieuwste collecties te tonen.

Hieronder een overzicht van de segmentdagen:

De Kidsdagen – 7 t/m 11 september 2020

De Schoenendagen (voorheen BUY & BLOOM) – 13 t/m 18 september

De Comfortdagen – 28 september t/m 2 oktober

Voorzorgsmaatregelen / hygiënemaatregelen

Bij een bezoek aan CAST vragen we iedereen de volgende hygiënemaatregelen te respecteren:

Houd 1,5 meter (of meer) afstand van elkaar.

Was je handen regelmatig. Op verschillende plaatsen in het centrum is desinfectiegel aanwezig.

Houd voldoende afstand in de gangen.

Houd voldoende afstand op de roltrap.

Houd rekening met het maximaal aantal personen per showroom.

Ziek? Verkouden? Griep? Blijf thuis!