Het hedendaagse herenmodemerk Dstrezzed lanceert de nieuwe FW24 collectie

Maak je klaar voor een winter als geen ander met kledingstukken die het aankunnen. Deze collectie is ontstaan na een boeiende tentoonstelling van een lokale Inuit-kunstenares, waar ambacht, cultuur en vriendschap samensmolten voor de avond.

FW24 met Dstrezzed

The Gallery Copenhagen is trots om kunstwerken uit de serie "Where the Wild Meets the Refined" te presenteren, een door de Inuit geïnspireerde reis met werken van de internationaal befaamde kunstenares Isla Nielsen. Al meer dan 20 jaar legt ze de essentie van het Inuit-ambacht vast in haar wanddecoratiekunst, ter ere van de veerkracht en het vakmanschap die kernwaarden zijn van hun cultuur. De Inuit-bevolking zijn inheemse bewoners van Groenland. Ondanks blootstelling aan extremen met koude, barre winters en lange, donkere nachten, vinden ze nog steeds schoonheid in het landschap om hen heen.

FW24 Collectie Credits: Dstrezzed

Het is de openingsavond van Isla's tentoonstelling en vrienden en familie - inclusief de ‘brotherhood’ - hebben zich verzameld. Gepresenteerd in een groots en toch uitnodigende ruimte, heeft de tentoonstelling individuen samengebracht, die graag betoverd willen worden door de Inuit-verhalen en worden meegenomen naar een andere wereld waar ze niet bekend mee zijn.

Naarmate de rustige avond vordert, heeft het unieke vakmanschap van de Inuit-mensen de hele ruimte in zijn greep. De patronen en borduursels, een perfecte balans tussen functionaliteit en elegantie, tonen in elk stuk een aanpasbare en sterke aard. Vanavond is de inspiratie voor de FW24 collectie tot leven gebracht.

Elk kledingstuk vertelt een verhaal

Geïnspireerd door zowel de unieke creaties van Isla, als de veerkracht van de Inuit-cultuur, is de Herfst Winter '24-collectie een experimentele reis die de grenzen van Dstrezzed verlegt. Het merk heeft een grotere nadruk gelegd op materialen en technieken om stijlvolle kledingstukken te creëren die beschermen tegen de kou en zijn elementen. Met inbegrip van hun octagon, teddy, damast en corduroy, is het resultaat onmiskenbaar Dstrezzed.

Puttend uit 'Where the Wild Meets the Refined', is deze expeditie uitgemond in een unieke seizoenscollectie. Een showcase van Dstrezzed zijn meest gedurfde en opvallende stukken tot nu toe, met opvallende patronen, stoffen en kleurkeuzes.

FW24 Collectie Credits: Dstrezzed

FW24 Collectie Credits: Dstrezzed

Maak je eigen reis met de FW24 collectie. Een combinatie van functie en esthetiek die je in staat stelt om de koude, magische wereld van het onbekende te ontdekken.