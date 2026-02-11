Het kleurenpalet van Pantone voor NYFW FW26 is 'verkwikkend en verfrissend'

Pantone, de autoriteit op het gebied van kleur, onthult een kleurenpalet met een opvallende dualiteit voor het komende herfst/winter 2026-seizoen tijdens New York Fashion Week (NYFW). Het palet bevat aardetinten, doordachte neutrale kleuren en gedurfde, levendige tinten. De modeweek vindt plaats van 11 tot 16 februari.

Volgens het seizoensgebonden trendrapport voor FW26 kiezen ontwerpers op NYFW voor kleuren die “een dualiteit weerspiegelen, een combinatie van het verlangen naar authenticiteit en subtiliteit met een geest van innovatie en experiment”.

Leatrice Eiseman, uitvoerend directeur van het Pantone Color Institute, zegt in een verklaring: “NYFW herfst/winter 2026/2027 brengt het veilige en het verleidelijke samen en vormt zo een nieuwe chromatische balans, door minimalisme te combineren met stedelijke energie.

“Consumenten overbruggen erfgoed met innovatie en zoeken naar draagbare kleuren met echte veelzijdigheid. Tegelijkertijd grijpen ze naar kleuren die energie, verrassing en spontaniteit toevoegen. Dit creëert een kleurdualiteit met een verfrissend nieuw perspectief.”

De tien opvallendste kleuren tonen aardse en neutrale tinten ‘doordrenkt met ingetogen gemak’ naast ‘gedurfde en uitgesproken’ levendige tinten. Dit resulteert in een kleurenpalet dat streeft naar ‘een balans tussen ingetogen weelde en moderniteit’. Het benadrukt authenticiteit en het verlangen om ‘je over te geven aan grenzeloze creativiteit’.

Pantone fashion colour trend report stalen voor AW26 voor NYFW Credits: Pantone

Het kleurenpalet van Pantone voor NYFW herfst/winter 2026

Het Pantone-modetrendrapport voor NYFW AW26 wordt door de wereldwijde kleurautoriteit omschreven als een “mix van uiteenlopende kleuren die verkwikt en verfrist”. Het bevat een rustieke, geaarde kleitint naast een aquatisch groen, een gedempt roze, een weelderig, roodachtig bruin en een levendig maritiem blauw. Dit zijn de omschrijvingen van Pantone voor de kleuren:

Pantone 16-1330 ‘Muted Clay’ is een geaarde en duurzame terracottatint die een rustieke, inherente warmte toevoegt aan het NYFW-kleurenpalet.

Pantone 14-6017 ‘Neptune Green’ is een aquatisch groen met een retro-uitstraling. Volgens Pantone “verkwikt het een herfst/winterpalet met hedendaagse moderniteit”.

Pantone 16-0541 ‘Green Envy’ is geworteld in de puurheid van de aarde en “balanceert authenticiteit met moderne luxe”.

Veronica Beard, herfst/winter 2026, ready-to-wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Pantone 19-1245 ‘Arabian Spice’ biedt een warm, ruw en aards bruin met een ‘oerverbinding met de natuur’.

Pantone 16-1710 ‘Foxglove’ is een zacht, gedempt roze met een vleugje mauve, ontworpen om de romantische charme van een vervlogen tijdperk op te roepen.

Pantone 19-1521 ‘Red Mahogany’ is een ingetogen, weelderig, roodachtig bruin waarvan de rijke diepte omhult en verleidt.

Greta Constantine, herfst/winter 2026, ready-to-wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Pantone 19-2434 ‘Festival Fuchsia’ is een levendig en vrolijk roze met ‘een carnavalsgeest’.

Pantone 13-0640 ‘Acacia’ voegt ‘een uitbarsting van helderheid’ toe aan het kleurenpalet. De krachtige, met groen doordrenkte gele tint zorgt voor spontaniteit en verrassing.

Pantone 17-4140 ‘All Aboard’ is een levendig maritiem blauw dat doet denken aan lucht en zee.

Pantone 18-0521 ‘Burnt Olive’ is een rijk gelaagde groentint doordrenkt met subtiele verfijning.

Pantone fashion colour trend report stalen voor AW26 voor NYFW Credits: Pantone

Tijdloze tinten voor NYFW AW26

De 10 opvallende kleuren voor NYFW worden in het kleurenpalet gepresenteerd naast vijf seizoensloze, fundamentele neutrale tinten. Hieronder vallen een winterwit, een middengrijs en een eigentijdse bruintint.

Pantone 11-0103 ‘Egret’ is een romig wit met ‘een vleugje natuurlijke warmte’.

Pantone 15-1213 ‘Candied Ginger’ wordt omschreven als een veelzijdige, zachte, warme neutrale kleur die “kalmeert en stabiliseert”.

Ralph Lauren, AW26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Pantone 18-1031 ‘Toffee’ is een tijdloos en toch eigentijds, elegant chocoladebruin.

Pantone 17-4005 ‘Underworld’ is een middengrijze tint die het palet een ‘stevige basis’ van kracht en veerkracht geeft.

Pantone 19-4033 ‘Poseidon’ is een ‘meditatieve’ diepe oceaanblauwe tint.

Pantone fashion colour trend report - Tijdloze tinten voor NYFW AW26 Credits: Pantone