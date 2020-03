Het laatste corona-nieuws van afgelopen weekend: 21 en 22 maart

Aan Nederlanders werd dit weekend gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven en 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. Niet iedereen hield zich daaraan: parken en stranden bleven dit weekend vol, al was het in de winkelstraten wel aanzienlijk rustiger. Veel modewinkels bleven gesloten, of gingen alsnog tot sluiting over. In Nederland volgt vanmiddag een nieuw crisisoverleg van het kabinet, waaruit mogelijk verdere plannen voortkomen om de coronacrisis te bestrijden. Internationaal werden crisismaatregelen verder aangescherpt en sprongen modegroepen op de bres om nationale overheden van gezondheidsmaterieel te voorzien. Het coronanieuws van afgelopen weekend: een overzicht.

RMC: Nederlandse winkelstraten zijn steeds rustiger

De Nederlandse winkelstraten bleven dit weekend grotendeels leeg, zo rapporteert Bureau RMC. De het onderzoeksbureau berekende dat de winkelstraten dit weekend gemiddeld 79 procent rustiger waren dan in hetzelfde weekend vorig jaar. Ten opzichte van vorig weekend waren de winkelstraten 58 procent rustiger. Er zijn in Nederland dan ook steeds meer winkels dicht: veel modewinkels sluiten vrijwillig hun deuren vanwege gezondheidsrisico’s en lage aantallen klanten. Wel blijven winkeliers met alternatieve oplossingen komen, zoals online winkelen of winkelen op een-op-een-afspraak. Dat laatste kan onder meer bij Maggy’s Mode en Van Tilburg.

Groot-Brittannië scherpt maatregelen aan: Harrods voor het eerst in 170 jaar dicht

In Groot-Brittannië werden afgelopen vrijdag strengere maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Horeca en entertainmentlocaties moesten gedwongen dicht, en consumenten werd geboden om zo min mogelijk niet-essentiële inkopen te doen. Als gevolg van dat verzoek bleven de winkelstraten dit weekend leeg en sloten ook veel modewinkels hun deuren, waaronder het wereldberoemde Londense warenhuis Harrods. Het is voor het eerst in 170 jaar lange geschiedenis van Harrods dat het warenhuis klanten weert: zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef de winkel geopend.

Italië sluit productiefaciliteiten

Zaterdagavond kondigde de Italiaanse president Giuseppe Conte aan dat alle niet-essentiële Italiaanse productiefaciliteiten tot ten minste 3 april worden gesloten. Daaronder vallen ook de productiefabrieken voor textiel en kleding. Conte lichtte de sluiting toe in een video die werd verspreid door internationale media. “Alleen de bedrijven die vitaal zijn voor de nationale productie blijven open,” aldus Conte. Daaronder vallen supermarkten, apotheken, postkantoren en banken. De nieuwe maatregel werd zondag doorgevoerd, nadat het dodental in Italië als gevolg van het coronavirus met 651 was gestegen naar 5.476. Conte benadrukte in de video dat de coronacrisis voor Italië ‘de moeilijkste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog’ is.

Kering, Gucci en LVMH doneren mondkapjes

Modegiganten Kering, LVMH en Gucci voorzien de Franse en Italiaanse overheden sinds dit weekend van hoognodige gezondheidsmaterieel, zoals mondkapjes. Dat meldden de modegroepen zaterdag in individuele persberichten. LVMH importeert mondkapjes uit China om deze te doneren aan de Franse gezondheidszorg. Ook Kering importeert mondkapjes uit China voor Frankrijk: het modeconglomeraat meldt leveringen van tien miljoen mondkapjes per week voor de duur van vier weken. Dochterbedrijf Gucci moest dit weekend de productie van kleding en accessoires stopzetten, maar kreeg toestemming van de Italiaanse overheid om ruim een miljoen mondkapjes en 55 duizend isolatie-overalls te produceren voor de Italiaanse gezondheidsautoriteiten. Balenciaga en Yves Saint Laurent, beiden ook eigendom van Kering, hebben eveneens eigen productielijnen voor mondkapjes opgezet.

