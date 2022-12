Het modejaar 2022 volgens Lyst: Miu Miu merk van het jaar, barbiecore trend van het jaar

Nu 2022 op zijn einde loopt brengt modezoekmachine Lyst traditioneel het ‘Year in Fashion’ overzicht uit. Welke trends waren het belangrijkste, welk merk werd het meest gezocht, wat zijn de populairste tassen en schoenen? Modemerk Miu Miu krijgt in ieder geval de eer van ‘Merk van het jaar 2022’.

De extreme minirokken van Miu Miu gingen viral en ook de ballerina’s werden al snel geliefde items. Over het algemeen steeg het aantal zoekopdrachten op Lyst met 34 procent in vergelijking met 2021 waardoor het de titel ‘merk van het jaar’ kreeg.

Één trend was in 2022 niet te missen en dat was barbiecore. De kleur ‘hotpink’ maakte een flinke comeback in de mode. Niet alleen door de catwalkshow van Valentino die volledig in dezelfde kleur roze werd uitgevoerd, maar ook de sneak peeks die uitlekte van de nieuwe Barbie film. Nadat beelden van hoofdrolspeelster Margot Robbie in juni uitlekte steeg de zoektocht naar alles in de kleur roze met 416 procent bij Lyst. Na de show van Valentino steeg de zoektocht naar roze eveneens, dit keer met 152 procent.

Het virale moment van het modejaar 2022 was het moment tijdens de Coperni-show waar Bella Hadid een jurk opgespoten kreeg. De dagen na de show steeg het aantal zoekopdrachten naar Coperni met 3.000 procent. Het werd daarmee het meest gezochte merk van de modeweken in september.

Als ‘brand to watch’ wordt het New Yorkse Luar uitgeroepen. De zoekopdrachten naar het merk stegen jaar op jaar met 106 procent. De ontwerper achter het merk - Raul Lopez - won dit jaar een CFDA-award voor accessoire ontwerper van het jaar.