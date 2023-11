Het modejaar 2023 volgens Lyst: Miu Miu, de schouldertas van Uniqlo en Jacquemus’ campagne

2023 loopt op zijn einde en dat maakt dat modezoekmachine Lyst traditioneel het ‘Year in Fashion’ overzicht bekendmaakt. Het overzicht toont onder meer welke trends dit modejaar het belangrijkst waren, welk merk het meest is opgezocht en wat de populairste schoenen en tassen zijn. Luxe modemerk Miu Miu wordt dit jaar opnieuw bestempeld als ‘Merk van het jaar’, dit keer voor modejaar 2023.

Nadat Miu Miu in 2022 viral ging dankzij haar ballerina’s, liet het luxe modemerk haar populariteit in 2023 verder groeien door een nieuwe reeks producten en samenwerkingen aan te gaan met merken zoals New Balance en Chruch’s. Daarnaast wist het de aandacht naar zich toe te trekken door campagnes te lanceren met onder meer Emma Corrin, Kendall Jenner en Gigi Hadid in de hoofdrol.

2023 is ook het jaar dat de dertigste verjaardag van Miu Miu markeert. De zoekopdrachten naar het luxe merk van Miuccia Prada groeide dit jaar met 39 procent. De groei bereikte in april al een piek (van 12 procent), terwijl de FW23-show toen slechts een maand oud was. Het cashmere vest met logo van het label had toen al een ‘It-status’.

Minirokjes en hotpants

Een trend die het dit jaar goed deed, was de minirok die nóg korter werd en de broek die plaatsmaakte voor de hotpants. Het aantal zoekopdrachten steeg hiervoor met 133 procent jaar-op-jaar. Toen Emma Corrin over de FW23-catwalk van Miu Miu liep met een gouden onderbroek, gevuld met pailletten, steeg het aantal zoekopdrachten naar het merk met 257 procent binnen 24 uur.

De Adidas Samba en Uniqlo-schoudertas

Wat betreft schoenen, is de Adidas Samba niet meer uit 2023 weg te denken. De sneaker wordt iedere 1,7 minuten gezocht op Lyst en wordt dus gezien als de ‘Sneaker van het jaar’. De Adidas Samba is een klassieke, 73 jaar oude schoen en is volgens Lyst een belangrijk onderdeel van de populaire ‘clean girl’-esthetiek.

Een ander item waar men sinds dit jaar niet meer zonder kan, is de Uniqlo schoudertas. De tas, die voor minder dan 20 dollar verkrijgbaar is, is het goedkoopste product ooit dat in de ‘Year in Fashion’ heeft gestaan. De genderloze halve maan tas is de best verkochte tas ooit. Hoe werd die tas zo populair? Niet door influencers, maar door oude, vertrouwde mond-op-mond-reclame.

Jacquemus en Dilara Findikoglu

Dan is er nog de campagne van Jacquemus die we niet mogen vergeten. 2023 is een jaar waarin diverse technologieën viral gingen en daar maakte Jacquemus gebruik van. Het luxe merk maakte gebruik van digitale effecten en liet haar tassen virtueel door de Parijse straten rijden. Dit inspireerde tevens andere merken om hiermee te experimenteren, waarna soortgelijke campagnes volgden.

Als ‘Brand to watch’ wordt het jonge, Londense merk Dilara Findikoglu uitgeroepen. De zoekopdrachten naar het merk stegen met 89 procent op jaarbasis. De gelijknamige ontwerper heeft sinds 2016 een grote fanbase opgebouwd.