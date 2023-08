Het Pakistan Akkoord maakt lijst met leveranciers bekend voor ondertekenaars

Het Pakistan Akkoord maakt zijn eerste lijst met leveranciers bekend, waarin de ondertekenaars een overzicht krijgen van onder andere de namen, adressen en productieprocessen van degenen die onder de overeenkomst vallen, zo meldt International Accord in een persbericht.

Het betreft een lijst met meer dan vierhonderd fabrieken die leveren aan 52 merken die het akkoord hebben ondertekend, waarbij de organisatie aangeeft dat dit aantal naar verwachting zal groeien naarmate nieuwere deelnemers de komende dagen hun leveranciersinformatie bekendmaken.

“Deze lijst heeft een enorme waarde voor ons en al onze belanghebbenden”, aldus Joris Oldenziel, uitvoerend directeur van het International Accord, in het persbericht. “In plaats van alleen maar de namen te noemen van de fabrieken die aan onze Pakistan Akkoord-ondertekenaars leveren, geven de gegevenspunten in deze lijst belangrijke details over de structuur, de verdieping, het personeelsbestand en de actieve merken binnen elke fabriek van toeleveranciers. We kijken ernaar uit dat deze een hoofdrol zal spelen bij het in kaart brengen van de Pakistaanse textiel- en kledingindustrie en bij het garanderen van transparantie en verantwoordelijkheid binnen de toeleveringsketen van onze ondertekenaars.”

Tot nu toe ondertekenden 64 merken het Pakistan akkoord dat in december 2022 werd gelanceerd.