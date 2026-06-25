Het stille argument op de winkelvloer: waarom materiaalkennis de onderscheidende factor is in herenmoderetail

Er is iets veranderd in de manier waarop mannen kleding kopen. Geen plotselinge omwenteling, maar een geleidelijke verschuiving die zich al enkele seizoenen aftekent in de beter gesorteerde herenmodezaken: de klant wil begrijpen wat hij koopt. Niet alleen de look, maar de laag daaronder: de stof, de constructie, het herkomstverhaal. Retailers die dat signaal oppikken, zien het gesprek op de winkelvloer verschuiven van styling naar substantie. En een klant die begrijpt waaróm een kledingstuk zijn prijs waard is, koopt met meer overtuiging én heeft een reden om terug te komen.

De geïnformeerde koper

De premiumkoper is vaak veertig-plus, koopt al decennia kleding en weet inmiddels wat hij mist als hij voor goedkoop gaat. Een colbert van goede wol hangt na drie jaar nog zoals het hoort; een overhemd in inferieur poplin verliest na tien wasbeurten zijn uitstraling. Pasvorm is voor hem geen kwestie van maat alleen, maar van snit, constructie en stofgedrag. Een merklogo verleidt hem niet meer. Kan een verkoopmedewerker uitleggen waar de stof vandaan komt en waarom het kledingstuk doet wat het belooft, dan is de aankoop niet alleen makkelijker te maken, maar ook makkelijker te rechtvaardigen.

Italië als productielandschap, niet als label

Veel merken gebruiken 'Italiaans' als marketinglabel. Maar wie de Italiaanse textielindustrie kent, weet dat het een concreet productielandschap beschrijft: de wolweverijen van Biella, de knitwearateliers rond Carpi, de hemdmakerstraditie van Napels. Elk district draagt generaties specialistische kennis in zich. Geloofwaardigheid vraagt niet om honderd procent 'made in Italy', maar om een merk dat per productcategorie de juiste specialist kiest en die keuze kan onderbouwen. Een verkoopmedewerker die kan vertellen dat de knitwear van een gespecialiseerde Italiaanse breier komt, verkoopt niet alleen een trui, maar een overtuiging.

Credits: Gentiluomo

Wat dit betekent voor de inkoop

Voor retailers vertaalt dit zich in een concrete strategie: kies merken met een verhaal dat navolgbaar is. Geen marketingverhaal, maar een productverhaal. Kunnen de stoffen en hun herkomst worden benoemd? Zijn de productiepartners specialisten in hun segment? Is de pasvorm ontwikkeld op snit en materiaalgedrag? Merken die hierop scoren hebben in de premiumomgeving een streepje voor, niet per se op volume, maar op marge, klanttevredenheid en herhalingsaankopen. Dat zijn de cijfers die het verschil maken tussen een merk dat ruimte inneemt en een merk dat waarde toevoegt.

Gentiluomo: een navolgbaar productverhaal

Het Nederlandse merk Gentiluomo illustreert die benadering. Sinds 1993 begonnen als overhemdenspecialist, groeide het uit tot een totaalcollectie en positioneert het zich in het New Luxury-segment met een productfilosofie rond Italiaanse stijl, geselecteerde productiepartners en materialen die de prijs rechtvaardigen.

De collectie omvat overhemden, knitwear, colberts, broeken en jassen, als totaalgarderobe of individueel inzetbaar. De productie is internationaal georganiseerd, met per categorie een sterke verankering bij gespecialiseerde, veelal Italiaanse vakpartners. Het resultaat verkoopt op gevoel én op verhaal: de klant herkent de kwaliteit, de verkoopmedewerker kan haar onderbouwen. In de Benelux wordt Gentiluomo gedistribueerd via multi-brand herenmodezaken.