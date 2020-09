Het succes van KASCHA-C: Het merk dat de phonecords naar Nederland bracht

Marscha de Rond en Karin van Dijk, twee ambitieuze buurvrouwen, zaten wel vaker te brainstormen om samen iets te ondernemen. Ze besloten vorig jaar naar Berlijn af te reizen om daar inspiratie op te doen bij een modebeurs. Op de beurs viel op dat veel bezoekers met een telefoonkoord om liepen. De eenvoud, het gemak, je handen vrij en je telefoon binnen handbereik, dat was de oplossing. Dit was het product waar het in Nederland aan ontbrak. Een uitkomst in veel situaties, of je nu gaat wandelen, op een festival staat of bijvoorbeeld achter de kinderwagen loopt. Altijd je telefoon bij de hand en nooit meer kwijt.

Eenmaal thuis begonnen de Rond en van Dijk meteen met hun plannen en verruilden ze de keukentafel voor een pand in Eindhoven. KASCHA-C was een feit.

Naast de phonecords ontwerpt het duo ook tassen en accessoires voor aan het telefoonhoesjes. Maar wat onderscheidt de phonecords van KASCHA-C eigenlijk? “Dat is absoluut de D-ring,” zeggen de dames in koor. “Aan het koord zit een ring in de vorm van een D bevestigd, deze maken we met de hand op kantoor. Aan de ring kun je extra dingen hangen, zoals je sleutels, bril of portemonnee . Daarnaast kun je de koorden helemaal zelf customizen. Je kunt je eigen kleuren kiezen, maar ook het materiaal van de cords kun je zelf bepalen. Dit kan bijvoorbeeld een leren koord zijn of een metalen ketting. Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. We zien namelijk op straat dat veel meiden verschillende koorden en kleuren met elkaar combineren, dus er is zeker vraag naar.” Maar niet alleen jonge meiden worden gespot met de telefoonkoorden. Volgens het merk ligt de leeftijd van hun doelgroep nu tussen de 25 en 54 jaar.

In gesprek met het Nederlandse merk KASCHA-C

KASCHA-C bestaat net anderhalf jaar en het succes werpt nu al zijn vruchten af. De producten worden inmiddels bij 200 verkooppunten verkocht in Nederland, België en Spanje. Toch willen de dames het aantal verkooppunten optimaliseren en zich focussen op nieuwe verkoopadressen. “Wij willen een goede band opbouwen met onze klanten en ze de aandacht geven die ze verdienen en nodig hebben.” Dat past volgens het duo ook beter bij het segment waar de producten in worden aangeboden. KASCHA-C focust zich namelijk op dit moment op het midden-hoog segment, maar wil uiteindelijk uitbouwen naar het hoge segment. “We zijn niet goedkoop, maar bieden wel een erg goede kwaliteit. De D-ring is sterk en het leer is van de beste kwaliteit. Alles word met de hand gemaakt. We willen echt een luxeproduct in de markt zetten.”

“Ook de telefooncovers worden luxer en zijn binnenkort in verschillende kleuren verkrijgbaar. Dus nog meer mix&match. We willen dat mensen straks aan een luxeproduct en goede kwaliteit denken als ze de naam KASCHA-C horen.”

Naast de focus op een luxe product van goede kwaliteit, moeten de producten van KASCHA-C ook duurzaam zijn, vinden de oprichters. “We vinden het belangrijk om terug te kunnen geven aan de maatschappij. Naast fashionable en nuttig, gaan we voor duurzaam en kwaliteit. De hoesjes zijn gemaakt van gerecycled plastic en de telefoonkoorden worden op kantoor met de hand gemaakt. De medewerkers die dit doen hebben een fysieke beperking. Hiervoor werken we samen met het werkbedrijf Ergon.”

Ondanks dat alles nu erg goed loopt in zowel Nederland als België, hebben beide dames nog veel ambities en dromen voor de komende jaren. Zo staat er namelijk een nieuw product op de planning waar ze nog niet te veel over kunnen zeggen helaas, maar het is volgens hen zeker een gat in de markt en zal het naar verwachting begin volgend jaar gelanceerd worden. En wordt er nog uitgebreid naar andere landen? “Scandinavië staat ook nog op het lijstje. Maar in deze tijd is dat erg lastig en moeten we vooral afwachten. Voor nu focussen we op de winkels die ons nodig hebben en waar we goed contact mee hebben.”