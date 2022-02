Het textiel van morgen: Waarom de mode-industrie moet investeren in regeneratieve landbouw

Een baanbrekend rapport van non-profitorganisatie Textile Exchange heeft beschreven dat een overgang naar regeneratieve landbouw van fundamenteel belang is voor het voortbestaan van de mode- en textielindustrie op lange termijn.

Nu merken geconfronteerd worden met een toenemend risico van verstoringen in de vezelproductie door klimaateffecten en biodiversiteitsverlies, kan regeneratieve landbouw een sleutelrol spelen in het helpen van boeren om veerkrachtigere systemen te ontwikkelen, wat grote sociale- en milieuvoordelen met zich meebrengt voor de industrie en daarbuiten.

Textile Exchange, met als sponsors onder andere Kering, J.Crew Group en CottonConnect, heeft de Regenerative Agriculture Landscape Analysis ontwikkeld om de mode- en textielindustrie te voorzien van een raamwerk en toolkit om de voordelen van werk in deze sector op een geloofwaardige manier te begrijpen, implementeren en beschrijven.

Belangrijkste uitkomsten van het rapport:

Een overgang naar regeneratieve landbouw is van fundamenteel belang voor de mode- en textielindustrie. De houdbaarheid van de sector op lange termijn zal afhangen van de manier waarop ze met boeren kan samenwerken om veerkrachtigere systemen te ontwikkelen, en regeneratieve praktijken bieden ook sociale en milieuvoordelen.

Regeneratieve landbouw kan niet worden gedefinieerd in één enkele verklaring of reeks praktijken. Het is contextgebonden en genuanceerd, en in plaats daarvan vraagt het om een fundamenteel holistische systeembenadering die mensen en ecosystemen centraal stelt.

Programma's moeten geworteld zijn in rechtvaardigheid, gelijkheid en bestaansmiddelen. Inheemse pleitbezorgers vragen om erkenning van de inheemse wortels van regeneratieve landbouw en van raciale onrechtvaardigheid in het verleden en het heden, als basis voor toekomstig werk.

Regeneratieve landbouw gaat over veel meer dan het verhogen van het koolstofgehalte in de bodem. Terwijl de bodemwetenschap vragen oproept over hoe de koolstofopslag in de bodem op lange termijn precies werkt, hebben holistische regeneratieve systemen ook onderling afhankelijke nevenvoordelen gedocumenteerd met betrekking tot biodiversiteit, beschikbaarheid en kwaliteit van water, klimaatbestendigheid en bestaansmiddelen.

Door de belangrijke overwegingen voor de industrie in kaart te brengen, hoopt Textile Exchange bedrijven te laten begrijpen hoe ze regeneratieve landbouwprojecten en samenwerkingen moeten benaderen en hoe ze eraan kunnen deelnemen. Het rapport richt zich ook op een belangrijke lacune in de discussie tot nu toe: de noodzaak om de inheemse wortels van dit concept te erkennen en om raciale en sociale rechtvaardigheid op te nemen als kritische componenten van elk systeem dat "regeneratief" genoemd wordt. Het benadrukt het belang voor merken om hun visie en bedoelingen duidelijk te articuleren als ze investeren in regeneratieve landbouw, en om ervoor te zorgen dat sociale rechtvaardigheid en bestaansmiddelen zijn ingebed in hun aanpak.

Deze in elkaar grijpende thema's leiden tot de belangrijkste conclusie: Voor de mode is regeneratieve landbouw een kans om te investeren in een fundamenteel ander systeem dat verder gaat dan het huidige uitbuitende systeem.

Textile Exchange roept merken op om te investeren in inclusieve en geloofwaardige regeneratieve landbouwprojecten die de veerkracht van de industrie binnen de grenzen van onze planeet kunnen vergroten. Merken zouden er ook voor moeten zorgen dat degenen die op het land wonen en werken, inclusief inheemse volken, lokale gemeenschappen en boeren, of hun gekozen vertegenwoordigers, vanaf het begin een actieve besluitvormende rol hebben in elk regeneratief project.

Beth Jensen, directeur Klimaat+ Strategie, Textile Exchange zei: "Bij regeneratieve landbouw gaat het om het verbouwen van grondstoffen in overeenstemming met natuurlijke systemen en inheemse praktijken. Het staat in schril contrast met de uitbuitende aanpak die de afgelopen jaren de norm is geworden, maar het past niet netjes in een enkele definitie of set van processen. Hoewel dit een uitdaging kan zijn voor bedrijven, is het ook een kans om boeren en tuinders als de essentiële leiders in deze beweging naar voren te schuiven."

Bron artikel: Textile Exchange Regenerative Agriculture Landscape Analysis

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.