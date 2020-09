Het verhaal achter de duurzame sneakers van Komrads

Levenspartners en ondernemersduo, Mark Vandevelde en Greet Goegebuer, bewandelen al sinds 2015 het duurzame pad met hun grensverleggend en vernieuwend sneakerlabel Komrads APL. Het merk is ontstaan vanuit hun kritische blik naar de mode-industrie. Want hoe meer ze zich bewust werden van de productieprocessen, hoe meer vragen ze hadden rond de maatschappelijk verantwoorde omstandigheden.

Samen hebben ze de allereerste 100% vegan sneaker collectie in België op de markt gebracht, vervaardigd uit appel-leer en gerecycleerde materialen. De start van hun zero-impact avontuur en belofte om van de wereld een mooiere plek te maken om op te leven. Het design van de sneaker is tijdloos en ontworpen met een groot respect voor natuur én mens. Hiermee drukt Komrads APL mee zijn stempel op slow fashion binnen de mode industrie.

Hun belofte?

“We brengen een kwaliteitsvolle, comfortabele en modieuze sneaker op de markt die geen schade toebrengt aan onze planeet. Een sneaker waarvoor we geen natuurlijke grondstoffen hoeven te oogsten en die volledig is gemaakt van hergebruikte en gerecyclede materialen. Om onze ecologische voetafdruk onder controle te houden, produceren we in Europa, dus beperken we ons internationale transport tot een absoluut minimum! Geen sociaal onaanvaardbare arbeidsomstandigheden, cruelty-free en zonder vernieling van ecosystemen voor rubberplantages. Waarom? Omdat we van deze planeet een betere plek willen maken om op te leven."

Afgelopen jaren liet Komrads APL dubbele groeicijfers zien en trekt hiermee de kaart van vaste waarde in de duurzame sneakerwereld. En er is meer, want vanaf dit jaar hangen Mark en Greet met trots het PETA-approved label eraan vast. Met twee investeerders onder de arm, PMV en Moonventures, is het voor Komrads APL een nog grotere boost om het verschil te kunnen maken in de fashion industrie.

Na de succesvolle lancering in België is Komrads APL nu volop bezig met de uitbreiding naar de Europese markt. Zo hebben ze verschillende agenten werkzaam in Nederland, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland en Israël. Bovendien focussen ze zich ook op de online Europese duurzame marktplaatsen zoals het Duitse Avocadostore het Nederlandse Shoplikeyougiveadamn, etc.

“We willen hét referentiemerk worden wanneer het aankomt op duurzame sneakers. Ons doel is om in dit segment op nummer 1 te staan en ons verhaal en de collectie wereldwijd bekend te maken. Dit steeds met een perpetual-beta mindset: we blijven verbeteren en innoveren waar we kunnen. Als sustainable merk vinden we ook dat onze verantwoordelijkheid niet stopt na de verkoop van je product. Daarom zijn we aan het uitzoeken hoe we onze oude verkochte sneakers opnieuw kunnen inzamelen, ontmantelen, en recycleren. Zo blijven we verder gaan in het circulaire proces.”

Het sneakerlabel is erin geslaagd om na een lange weg van trial and error en het uittesten van verschillende soorten gerecycled materialen een volledig duurzame sneaker te ontwikkelen. Zo is de buitenzool gemaakt van gerecycleerde rubber en de bovenkant (upper) van de sneaker bestaat uit appel-leer. De binnenstof en de veters zijn vervaardigd uit hergebruikte katoen en petflessen. En het totaalplaatje klopt, want zelfs de gebruikte lijm en verf zijn biologisch.

Recent werd heel de wereld op z'n kop gezet met de komst van COVID-19. Een reden te meer voor Mark en Greet om voet bij stuk te houden. Zij hebben vooral hoop. Enerzijds hoop dat alles terug een beetje ‘normaal’ wordt en dat de winkelstraat opnieuw een happy place is. Anderzijds dat de consumenten stilaan beseffen dat er anders geleefd en geconsumeerd moet worden. De komst van COVID-19 is voor Komrads APL die extra push geweest om door te zetten. We moeten duurzamer leven, met groot respect voor de planeet. Dat mag stilaan gaan doorschijnen in ons koopgedrag.

Let’s make a Difference. Feet First!