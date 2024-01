Het ware prijskaartje van een mode-opleiding: Inzicht in de kosten van modeopleidingen wereldwijd

De modewereld oefent een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit en dat geldt vooral voor de belangrijkste centra van deze branche: Parijs, New York, Milaan of Londen. Deze steden vormen de kweekvijver voor de meest iconische namen in de modewereld. Maar welke financiële investering is nodig om aan de top modescholen te studeren? Scholen waar visionaire figuren als Jimmy Choo, Tom Ford, Valentino, Karl Lagerfeld en Yves Saint Laurent hun vak hebben geleerd. En is het de investering de moeite waard?

Ranglijsten van top modescholen in de modehoofdsteden van de wereld

Om inzicht te krijgen in de kostenstructuur, begon FashionUnited met het in kaart brengen van de toonaangevende modescholen in vier belangrijke modelanden: Frankrijk, Italië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Volgens de laatste ranglijst voor 2023 van het tijdschrift ‘Ceoworld’ is het Fashion Institute of Technology (FIT) in New York de beste modeschool wereldwijd. Het London College of Fashion (LCF) aan de University of the Arts London (UAL) behaalde de vierde plaats in de ranglijst, op de voet gevolgd door Polimoda in Italië. ESMOD in Frankrijk (Higher School of Fashion Arts and Techniques), eindigde op de zevende plaats op de prestigieuze lijst.

Cost of studying fashion for local and international students. Credits: FashionUnited.

Beste modescholen ter wereld voor 2023

Analyse van collegegeld en kosten van levensonderhoud bij wereldwijde top instellingen

Om licht te werpen op het complete financiële plaatje dat gepaard gaat met het volgen van een opleiding aan een aantal van de meest gewaardeerde mode-instellingen ter wereld, is niet alleen naar het jaarlijkse collegegeld gekeken voor zowel nationale als internationale studenten, maar ook naar de gemiddelde kosten voor levensonderhoud in deze prominente bestemmingen. Het doel van deze gegevens is om toekomstige studenten een uitgebreid overzicht te bieden, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over waar ze hun modeopleiding realistisch gezien zouden kunnen volgen.

Het LCF in het Verenigd Koninkrijk is een aanzienlijke financiële investering voor internationale studenten, omdat het jaarlijkse collegegeld 30.211 euro bedraagt. Daarnaast variëren de gemiddelde maandelijkse kosten voor levensonderhoud voor studenten in Londen tussen 316 en 590 euro per week, volgens Kingston University. Voor lokale studenten stellen New York, Londen, Florence en Parijs vergelijkbare financiële eisen. New York staat op de tweede plaats van duurste opties voor internationale studenten. Lokale studenten betalen 10.581 euro collegegeld per jaar, terwijl internationale studenten jaarlijks 21.623 euro moeten betalen. Daarnaast bedragen de kosten voor levensonderhoud in de stad ongeveer 1.780 euro per maand, volgens schattingen van University Living. Dat is iets duurder dan in Parijs, wat varieert tussen 1.150 euro en 1.720 euro per maand. Hier heeft ESMOD de neiging om relatief hogere collegegelden te vragen voor lokale studenten dan in New York. EU-studenten betalen 12.355 euro per jaar, wat minder is dan voor niet-EU-studenten, die 13.855 euro betalen. Italië hanteert een minder voordelige aanpak, met een standaard collegegeld van 18.000 euro per jaar voor zowel bachelor- als masterstudenten, ongeacht hun nationaliteit. De geschatte kosten voor levensonderhoud in Florence, met huur, eten en vervoer liggen tussen de 800 euro en 1300 euro per maand.

De totale maandelijkse kosten van mode studeren per locatie vergelijken

Als deze informatie wordt samengevoegd en vertaald naar een gemiddeld maandbedrag, ontstaat een duidelijker beeld van de totale uitgaven per universiteit en per maand per bestemming voor een student die een modeopleiding volgt.

Zoals uit de vergelijking blijkt, hanteren instellingen als ESMOD in Frankrijk en Polimoda in Italië collegegeld structuren die minder gerelateerd zijn voor de status van de student dan die van hun Angelsaksische tegenhangers. Bovendien gaan ze gepaard met redelijke kosten voor levensonderhoud in Parijs en gunstige kosten in Florence. FIT in New York en het LCF hanteren verschillende collegegelden voor binnenlandse en internationale studenten, naast hogere kosten voor levensonderhoud in beide steden. Londen lijkt bijzonder duur voor internationale studenten, terwijl New York een relatief meer betaalbare optie is. Uiteindelijk moeten studenten financiële overwegingen afwegen tegen het unieke aanbod van elke instelling en de bestemming bij de keuze voor hun mode-opleiding.

FashionUnited heeft verder gekeken naar de carrièremogelijkheden en de gemiddelde salarissen die modeontwerpers kunnen verwachten op deze locaties, wat een waardevolle lens biedt voor studenten om ook mee te nemen terwijl ze hun academische en professionele pad uitstippelen.

Total cost of studying fashion per location. Credits: FashionUnited.

Onderzoek naar de ROI van een modediploma: Wat zijn de salarissen in de mode-ontwerpindustrie

Gezien de forse financiële verplichting die gepaard gaat met het behalen van een mode-diploma, is het interessant om de potentiële Return on Investment (ROI) van zo'n opleiding te evalueren door te kijken naar de salarissen in de sector. Het is echter belangrijk om op te merken dat deze informatie voorzichtig geïnterpreteerd moet worden, gezien de uitdagingen bij het verkrijgen van precieze salarisgegevens en de grote verschillen tussen bedrijven en de gevoelige, vertrouwelijke aard van dergelijke informatie.

Uit gegevens van de Britse overheid blijkt een gemiddeld jaarsalaris dat variëert van 23.239 euro voor een beginnende modeontwerper tot 46.479 euro voor een meer ervaren designer. ESMOD suggereert een salarisbereik tussen 25.000 euro voor beginnende modeontwerpers en 48.000 euro voor ervaren ontwerpers in Parijs. Payscale rapporteert een gemiddeld salaris van 32.887 euro per jaar in Italië, terwijl Indeed aangeeft dat het gemiddelde salaris voor een modeontwerper in New York, NY, 52.233 euro per jaar is, gebaseerd op 56 gerapporteerde salarissen per 12 december 2023. De ROI voor een mode-diploma lijkt nogal te verschillen per stad, wat de diverse aard van de industrie en haar compensatiestructuren weerspiegelt.

Hoewel stylisten en ontwerpers in sommige steden beginnen met een bescheiden salaris, is er een potentieel voor aanzienlijke groei die komt met (werk)ervaring. Ongeacht de locatie is ervaring een belangrijke factor in het bereiken van hogere verdiensten, terwijl je ook rekening moet houden met de kosten van levensonderhoud in elke stad.

Uiteindelijk moeten toekomstige modestudenten zowel de financiële investering in hun opleiding als het potentiële rendement in overweging nemen, rekening houdend met het dynamische en ervaringsgedreven karakter van de sector. Daarnaast is in deze analyse alleen gekeken naar de functie van modeontwerper, terwijl ook veel andere beroepen mogelijk zijn na het behalen van een mode-diploma.