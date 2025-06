Het zit hem in de details: de streetstyle van Pitti Uomo

Pitti Uomo staat al jaren bekend als de onofficiële start van het menswear-seizoen en als hét platform voor meesterlijk kleermakerswerk en streetstyle.

De afgelopen jaren is de ooit gevierde – en soms ook bespotte – ‘Pitti Peacock’ echter veranderd. Hoewel hij nog niet helemaal verdwenen is, lijkt hij nu een bedreigde soort. Ook dit seizoen kwamen de spannendste streetstyle-impulsen niet per se van de klassieke pakkendragers, hoewel zij, zoals gewoonlijk, stijlvol aanwezig waren, vaak in terracotta-tinten die deden denken aan het gouden uur boven Florence.

Het waren juist de bezoekers met verfijnde details en subtiele stijlbreuken in hun looks die opvielen – en die zelfs de Florentijnse zomerhitte in de historische Fortezza da Basso met opmerkelijke nonchalance trotseerden.

FashionUnited zet een aantal van de beste streetstyle-trends van Pitti Uomo op een rij.

Schilderen op nummers

Streetstyle op Pitti Uomo draait om details. Dit seizoen was het de speelse omgang met ogenschijnlijk handgetekende krabbels en schilderingen die echt opviel. In plaats van klassieke patronen of logo’s waren veel looks versierd met elementen die deden denken aan vingerverf, handgetekende illustraties en schijnbaar willekeurige krabbels, alsof ze zo uit een schetsboek of kindertekening kwamen.

Streetstyle op Pitti Uomo Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Van schilderachtige spiralen en wijnglazen op wijde broeken tot een crèmekleurige werkjas bedekt met stripfiguren van eenden, gekrabbelde woorden en opgenaaide afbeeldingen: bezoekers gebruikten hun kleding om verhalen te vertellen.

Borduurwerk

Streetstyle op Pitti Uomo Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Niet alleen kleur bepaalde het seizoen. Ook borduursels stonden centraal als een tactiele tegenhanger van de speelse penseelstreken. Draden vervingen inkt en gaven kledingstukken een ambachtelijk en duurzaam karakter. Van botanische krullen op jassen tot folkloristische motieven die zich subtiel ontvouwden op ruggen en mouwen: borduurwerk werd een taal van textuur en traditie.

Sport-geïnspireerde silhouetten

Een andere opvallende verandering, die zich de afgelopen jaren al heeft afgetekend, was de ongegeneerde toepassing van sport-geïnspireerde silhouetten, een genre dat bij een evenement dat zo gericht is op kleermakerskunst vaak over het hoofd wordt gezien. Of het nu ging om retro voetbalshirts, oversized mesh-lagen of baseballshirts, de bezoekers omarmden de sportieve esthetiek met een wetende, bijna ironische verfijning.

Streetstyle op Pitti Uomo Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een voorbeeld was een vintage groen Adidas voetbalshirt, gecombineerd met een wijde broek en loafers. Dit bracht nostalgie aan de zijlijn samen met Italiaanse flair. Een ander voorbeeld was een poederblauw mesh-trainingsvest over een overhemd, compleet met baseballpet en wrap-around zonnebril, een knipoog naar de skater-cool look van de vroege jaren 2000. Een derde look bestond uit een klassiek wit-blauw ‘Cougar’ baseballshirt, gecombineerd met een casual olijfgroene chino en een luipaardprint pet.

Stropdassen als canvas

Streetstyle op Pitti Uomo Credits: (links en midden) ©Launchmetrics/spotlight, (rechts) Enrico Labriola

Kunst was er niet alleen in de vorm van krabbels op kleding, maar ook op stropdassen, die het ooit conservatieve accessoire veranderden in een levendig middel van zelfexpressie. Op Pitti Uomo werden stropdassen wandelende canvassen, bespat met zonnebloemen, versierd met miniatuurvogels of geweven met weelderige, tapijt-achtige bloemenpatronen. Dit waren geen simpele prints, maar schilderachtige statements die contrasteerden met de relaxte kleermakerskunst en oversized overhemden.

Opvallende camouflage

Streetstyle op Pitti Uomo Credits: (links) ©Launchmetrics/spotlight, (midden en rechts) ChillaxingROAD

In een seizoen waarin vakmanschap en intentie centraal stonden, kreeg zelfs camouflage – lange tijd geassocieerd met functionaliteit en anonimiteit – een nieuwe betekenis. In plaats van te verdwijnen in de achtergrond, viel het op. Gedragen in diverse silhouetten en contexten, van getailleerde junglejacks, strakke overhemden en stropdassen tot casual cargo broeken, gecombineerd met jeans en trucker caps, voelde camouflage niet aan als militair cosplay, maar als een zelfstandig modestatement.