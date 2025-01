HEYANNO Herfst/Winter 2025: Introductie van NEO_REBEL

Het tijdperk van ingetogen luxe ebt langzaam weg en maakt plaats voor een nieuw soort rebellie. Een rebel per definitie. Degene die in opstand komt. Een rebel in hart en nieren, een rusteloze beat die diep van binnen echoot.

In dit nieuwe domein zoekt de NEO_REBEL meer dan een vluchtige trend. Ze verlangt naar authenticiteit en volgt haar innerlijke stem in plaats van het script van iemand anders. Vrij van geleende idealen en elke behoefte om zich te schikken, gaat ze tegen verwachtingen in en volgt haar eigen visie.

Een knipoog naar het verleden, een blik op de toekomst

Vervaardigd uit stoffen die een eerbetoon brengen aan de geschiedenis, maar gesneden in silhouetten die de toekomst omarmen, balanceert elk stuk nostalgie met frisse energie. De klassiekers blijven de kern van de collectie en stralen een zachte kracht uit die zowel tijdloos als rebels gestyled kan worden.

HW25 Credits: Heyanno

NEO_REBEL is ontworpen voor diegenen die vooruitkijken, maar een stukje van gisteren koesteren. Ze doorbreekt patronen, hervormt haar perspectieven en creëert haar eigen pad door middel van tijdloos design. Vooruitstrevend, nostalgie als brandstof omarmend, haar persoonlijke evolutie ontstekend.

Kleden om te definiëren, niet om te kopiëren

Individualiteit is het ereteken van de NEO_REBEL. Elk kledingstuk nodigt uit tot zelfexpressie en moedigt de drager aan om zich te onderscheiden in plaats van zich aan te passen, en om elk item te behandelen als een persoonlijk VIP-garderobelid.

De eerste drop van de NEO_REBEL collectie is verkrijgbaar vanaf augustus 2025 bij de retailers en in de HEYANNO webshop.

Heyanno HW25 op SCOOP International

Heyanno presenteert haar HW25 collectie op SCOOP International.

SCOOP International: 9 - 11 februari.