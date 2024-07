Heyanno SS25: Een ode aan vrijheid

Voor SS25 viert Heyanno by MOS MOSH de essentie van vrijheid door tijdloze elegantie te combineren met moderne flair. 'The Freedom Collection' is een eerbetoon aan de vrijgevochten, speelse vibe geïnspireerd door de wind-in-de-haren bohemian vrouwen van de jaren 1970 - een tijdperk synoniem met uitbundige expressie en gedurfde individualiteit.

Een tijdloze muze

'The Freedom Collection' is samengesteld voor de vrouw die tijdloze stijl en soulvol avontuur belichaamt en spreekt tot diegenen die vrijheid omarmen en de grenzen van de mainstream mode trotseren. Elk stuk is zorgvuldig ontworpen en dient als stemmingsbooster voor de drager. De garderobe van de muze is een testament van haar grenzeloze geest, waar de bries de weg wijst en de horizon inspireert.

Heyanno by MOS MOSH SS25 Credits: Heyanno by MOS MOSH

Luxueuze stoffen en levendige ontwerpen

Heyanno integreert luxueuze stoffen zoals zijde en zachte, gedrapeerde materialen naadloos in de hele collectie, zodat comfort gegarandeerd is zonder dat dit ten koste gaat van de chicness. Van luchtige blouses versierd met ingewikkelde patronen tot strakke blazers, SS25 biedt een gevarieerd aanbod van veelzijdige en geraffineerde ontwerpen.

Heyanno by MOS MOSH SS25 Credits: Heyanno by MOS MOSH

Relaxte jeans en gedrapeerde broeken variëren van comfortabele, stijlvolle alledaagse kleding tot eigentijdse, gedeconstrueerde ontwerpen die een opvallende allure uitstralen. Levendige jurken geven de collectie een fris karakter, terwijl speelse vesten een vleugje plezier en persoonlijkheid toevoegen. Knusse breisels zijn perfect voor de koelere lentedagen en duurzame shorts zijn praktisch voor elke dag.

Heyanno by MOS MOSH SS25 Credits: Heyanno by MOS MOSH

Een duurzaam basisstuk

Heyanno's toewijding aan kwaliteit schijnt door in elk kledingstuk, ontworpen om seizoenen te overleven. De collectie viert de reis van het leven en weerspiegelt een grenzeloze geest en het streven naar een diepere betekenis. Elk stuk is met zorg gemaakt en wordt een tijdloos item in je garderobe.

Heyanno by MOS MOSH SS25 Credits: Heyanno by MOS MOSH

De eerste collectie van 'The Freedom Collection' is vanaf januari 2025 verkrijgbaar in de winkels en online op de website van MOS MOSH. Voor verkoopvragen in Nederland wordt Heyanno vertegenwoordigd door Walhalla Brands B.V., waar Nadja Nieuwlands en Gali van Velzen klaar staan om je te helpen.

Walhalla Brands B.V Nadja Nieuwlands. / Gali van Velzen

Tel. +31 610838747 / +31 206360610

E-mail: nadja@walhallabrands.com

E-mail: gali@walhallabrands.com