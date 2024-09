HEYDUDE kondigt Sydney Sweeney aan als hun wereldwijde ambassadeur

HEYDUDE, het populaire schoenenmerk, heeft vandaag met trots de samenwerking met de gerenommeerde actrice, producent en stijlicoon Sydney Sweeney aangekondigd. Sweeney zal fungeren als de wereldwijde woordvoerder van het merk in een nieuwe campagne die draait om comfort en zelfvertrouwen.

Sydney Sweeney, tweevoudig Emmy-genomineerde actrice en een van de meest gevraagde talenten van haar generatie, staat bekend om haar spraakmakende en kritisch geprezen rollen in series als HBO’s "Euphoria" en "White Lotus" en in films als de romantische komedie "Anyone But You" en de prijswinnende indie-film "Reality". In de nieuwe HEYDUDE-campagne, waarin Sweeney wordt gepresenteerd als de "Director of Dudes," deelt ze een kijkje achter de schermen van haar leven en moedigt ze mensen wereldwijd aan om comfortabel in hun eigen schoenen te staan.

Credits: HEYDUDE

De campagne, die wordt onthuld via een combinatie van buitenreclame en gecoördineerde social media-initiatieven, legt de nadruk op de merkdefinitie van 'Dude': een focus op comfort, zelfvertrouwen en de kracht om jezelf te omarmen in al je facetten.

"Sydney belichaamt de essentie van 'Dude' door altijd comfortabel in haar eigen schoenen te staan, wat haar tot de perfecte match maakt voor het merk HEYDUDE," aldus Terence Reilly, President van HEYDUDE. "We zijn verheugd om haar aan boord te hebben om onze visie verder uit te dragen."

HEYDUDE, met een snelgroeiende schare fans, wordt steeds populairder als de go-to schoen voor zowel casual momenten als festivals, reizen en dagelijkse activiteiten. HEYDUDE breidt zijn portfolio uit met nieuwe stijlen, allemaal gebouwd op de basis van comfort en lichtgewicht materialen.

Credits: HEYDUDE

Hooijer Footwear Group

Hooijer Footwear Group is verantwoordelijk voor de distributie van dit merk voor Benelux, Duitsland en Oostenrijk. De Nederlandse retail kan voor inkoopafspraken terecht in CAST Nieuwegein, de Belgische en Luxemburgse retail in Trademart Brussel en in Duitsland vindt de retail HEYDUDE in MOC München en Brandboxx Hannover. HEYDUDE wordt door Hooijer Footwear Group vertegenwoordigd op verschillende Duitse vakbeurzen, waaronder Shoes in Düsseldorf. Deze internationale vakbeurs op gebied van schoenen, tassen en accessoires vindt plaats van 1 tot en met 3 september 2024 in de Areal Böhler in Düsseldorf.