Wij ontwerpen en produceren fashion statements voor vrouwen die van het leven houden. Voor vrouwen die het allemaal niet te serieus nemen, die de zon altijd zien stralen en durven te laten zien wie ze echt zijn. We ontwerpen dames kleding voor vrouwen die zich bewust zijn van hun natuurlijke schoonheid, die meestal geen poespas nodig hebben, maar soms met dat ene echte keypiece alles een beetje kunnen “up-spicen”. Wij combineren, verbinden, en smelten samen om te creëren. We zijn collectors, halen inspiratie uit ideeën, culturen, fashion statements, emoties, experimenten, bewegingen en wrijving. Wat wij maken verlangt er naar overal gezien te worden…niet alleen op de catwalk, of in luxe warenhuizen, maar overal…vooràl op straat. Luxe, rijke, duurzame en eclectische materialen. Een perfecte pasvorm. Het gebruik van sprekende kleuren, die samen gaan met contrasten die je fantasie laten prikkelen. Wat wij creëren is niet alleen voor degene die houden van aandacht, maar ook houden van de aandacht die wij geven aan onze details. Zo maken we van een goeden dag de lèukste, en zelfs van een slechte dag…een goeie. Hi, we are JANICE…and we love what we do!

Quality is time you make yourself

Het draait om kwaliteit. Dat vind je terug in materialen, afwerking, vakmanschap en originaliteit van onze collectie. Bij ons tref je geen kleding aan, maar fascinatie en adoratie voor de vrouw verbeeld door vakmanschap. We zoeken de fabrikanten die een begrip zijn in hun vakgebied om het mooiste product te krijgen. Dat gecombineerd naar de mooiste viscose, het zachtste wol, de fijne leer kwaliteiten, het beste katoen en de rijkste pakken zorgt voor een top product.

The devil is in the details

Wij hebben een obsessie met details. Alles moet perfect. Tot in de puntjes. Die ongekende aandacht voor details zie je niet alleen terug in de creaties van Janice, maar voel je ook in alles daaromheen. Alles moet super afgewerkt zijn, fijn aanvoelen en van sublieme kwaliteit zijn.

Shiny friction

Zonder wrijving geen glans. JANICE verleidt je met spanning. Met speelsheid, purisme en contrast. Opvallende creaties. Als wij een vrouw in een JANICE bewonderen, gaan we er zelf van shinen. In een kledingstuk van ons moet je je op en top vrouwelijk voelen en willen we je vertrouwen in jezelf alleen maar versterken.

Authenticity, today

Echte mensen. Echte ambacht. Samengebracht in de wereld van vandaag. Jezelf zijn of jezelf worden. Als wij daar iets aan kunnen bijdragen, worden we daar zelf oprecht gelukkig van. We houden niet van poespas en draaien er niet om heen. Het is wat het is. Ben uniek en durf jezelf te zijn. Er is al een Beyonce, zorg dat ze jou zien om wie JIJ bent.

There’s fun in freedom

Wij geloven dat in alles wat je doet, plezier voorop moet staan. Het moet voelbaar zijn, ervan afspatten. Het leven is een feestje – en wij zorgen voor de sparkles, fun en versiering. Kleding kan van een slechte dag een goede maken, en een hele goeie dag zelfs super. Gebruik de kleding van Janice om net die extra versterking te zijn van jou sparling personality.

Permanent passionate quest

In alles wat we doen blijven we passievol op zoek en gedreven het beste uit ons zelf te halen, de mooiste creaties neer te zetten en nooit compromis te sluiten in alles wat we doen. En slagen we de plank mis, dan leren we hier van en komen we sterker terug. Get Up and Get Going! De grootste vooruitgang maak je door je grootste valkuilen en uitfdagingen aan te pakken. Luister naar de nee-zeggers en sta open voor de opbouwende kritieken, dan push je jezelf naar the next level!

Janice USP’s

Sustainable

In een wereld van “fast-fashion” die enorm bijdraagt aan vervuiling, dragen wij ons steentje bij voor Mother Earth. Zo werken we met duurzame materialen waarbij we geen compromis sluiten te werken met alleen de beste en mooiste kwaliteiten. Kiezen we voor groene productie-partners die ook nog eens zeer goede werkomstandigheden hebben voor hun personeel, recycelen, afval en produceren we het grootste deel van de JANICE collectie in Europa. Het langdurig samenwerken met deze partners zorgt ook voor constante verbetering. Zo kunnen we de kwaliteit alleen maar blijven waarborgen. Ook onze samenwerking met Budbee, onze bezorgdienst voor de online bestellingen, is een groene partner.

Kwaliteit

Wat we ieder seizoen weer terug horen, waar we heel veel complimenten over krijgen, dan is het wel over onze kwaliteiten. Wij maken geen consessies. We gaan alleen voor goud. Alles wat wegmaken moet heerlijk aanvoelen, van superieure kwaliteit zijn en lang meegaan. De zachtste wol, het mooiste leer, de fijnste viscose, het rijkste zijde, heerlijke katoen en prachtige stretch denim. Ons doel is voor jou het nieuwe favoriete kledingstuk te maken, dat heel lang mee gaat en daarbij nemen we geen genoegen met minder dan het beste!

Pasvorm

Janice is een Nederlands merk, voor Nederlandse vrouwen en is op Nederlandse, West-Europese vrouwen door gepast. Onze maatvoering is niet “Italiaans-Petit” maar juist voor de Nederlandse en West Europese vrouw. Hierdoor krijgen we juist veel complimenten van onze winkeliers en Janice fans.

Stretch

Om deze pasvorm extra te garanderen hebben bijna al onze kledingstukken stretch. Zo hebben we sinds dit seizoen ook stretch zijden in onze collectie die heel rijk en zacht aanvoelt. Dit zorg er alleen maar voor dat het pasbereik nog groter is, en meegeeft daar waar nodig. Ook alle stretch voeringen die we in onze jassen, rokken, blazers gebruiken geeft het kledingstuk een extra fijn draagcomfort.

Anti-allergie wol

Een wollen trui of vest is een van de trends die niet in je kast mag ontbreken. In onze zoektocht naar het fijnste wol wat er is, zijn we gaan onderzoeken of er ook wol is dat niet krast of jeukt…en dat is er! Een combinatie van Baby Alpaca en Merino Wol zorgt ervoor dat je wel met een wollen trui kunt rondlopen, zonder je de hele tijd te hoeven krabben.

Een nieuwe kwaliteit is gerecycled cashmere. Hoe dol is het om duurzaamheid tot de max door te trekken. Gerecycled cashmere is enorm zacht en zit heerlijk. Cashmere truien en broeken komen er volgend seizoen aan.

Viscose

Als er iets is wat fijn draagt, dan is het wel viscose. Het natuurlijke materiaal ademt en reguleert temperatuur. Het fijne van viscose is dat je het het hele jaar door kunt dragen. Wij hebben viscose blouses, jurk, rokken en truitjes van. Wij kiezen dan viscose kwaliteiten uit die we laten inverven of bedrukken.

Wij zien Janice schitteren op de vrouw die weet wat ze wil, zichzelf durft te zijn, kiest voor kwaliteit en duurzaamheid, een randje heeft, vooral van het leven houdt, hard durft te lachen, zichzelf wat moois gunt en weet dat onze kleding haar stralende persoonlijkheid alleen maar versterkt.