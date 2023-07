Hilde Francq: FW24 wordt een digitaal spel, maar menselijkheid wint

Als het op modetendensen aankomt wordt in een glazen bol kijken steeds moeilijker. Er gebeurt veel te gelijk en de wereldcultuur maakt onverwachtse sprongen. Om toch zicht op FW 2024 te krijgen, klopten we aan bij trendwatcher Hilde Franqc. Vanuit haar Antwerpse studio volgt ze seizoen na seizoen waar fashion over gaat. Dat begint met een stuk sociologie: wat houdt de drager bezig?

De rode draad in Franqcs voorspellingen is het buzzwoord kunstmatige intelligentie (AI) of juist de weerstand daartegen. Daar zullen we het in de herfst richting 2025 nog dusdanig over hebben dat de mode de discussie overneemt.

Een aarde om te delen en te dragen

Duurzaamheid betekent in 2024-2025, niet ver van Europa’s ambitieuze klimaatdeadlines, op zoek gaan naar grote oplossingen. Voor de industrie is dat een feit dat weinig met trends te maken heeft, maar de visuele vertaling in mode verandert geleidelijk. Na een seizoen met ruige, activistische boodschappen ontstaat verzachting. Thema’s gaan over bewondering voor de natuur.

Eerdere verwijzingen naar sterrenstelsels, zon en maan en bloemstukken maken plaats voor een puurdere weergave van de elementen. We wenden ons nu tot de planeet die we samen delen en de aarde wordt een inspiratie voor zowel architectuur als mode. Dat wordt voelbaar gemaakt met organische vormen, gehaakte bloemen en imperfecte aardetinten van biobased verven. Biomaterialen nemen een vlucht, worden mainstream en verder uitgebreid. Catwalks transformeren tot buitenaardse werelden en surrealistische sets met imaginaire planten en bomen bieden het nodigde escapisme.

Gehaakte bloemen bij Nahmias. Credits: Nahmias FW23 via Launchmetrics Spotlight

Super- en bovenmenselijk

De angst dat ChatGTP banen gaat vervangen heerst – en met goede redenen. Het zit er dik in dat AI-processen de wereld gaan transformeren, maar het is moeilijk om voor te stellen hoe futuristisch het precies wordt. De rol van mode is om dat te dramatiseren, met Matrixachtige groentinten en Windows-blauw. Latex komt terug en designers experimenteren met het glitch effect, een verwijzing naar de grote computer crash waar we op zijn tijd stiekem naar verlangen.

Latex en Windows-blauw bij Marc Cain Credits: Marc Cain FW23 via Launchmetrics Spotlight

Loewe presenteerde jurken waarop een glitch lijkt te gebeuren. Credits: Loewe FW23 via Launchmetrics Spotlight

Ook met AI als standaard blijft mensenwerk belangrijk. Een tegenbeweging zoomt dan ook in op de menselijkheid die schuilt in unieke talenten, emotionele intelligentie en sociaal contact. Daar wint de computer het niet. Die kleurrijke belofte van menszijn krijgt ook een plek in het FW 2024. Rustig blijven, is de boodschap van pastellen en comfortabel, genderneutraal lila. Het mooie van zo’n alledaags palet is dat het goed combineert, zoals mens en AI in een ideale wereld. Ook tactiliteit is binnen dit thema erg belangrijk. Materialen zijn transparant en vormen vloeiend, met als uitsmijter de herleving van de plooi.

Geluk wordt maximaal gepusht

De jongere generaties kijken niet meer naar geluk met een lange termijnvisie zoals hun (groot)ouders deden. Onderaan de ladder beginnen of een leven lang werken in ruil voor zekerheid en loyaliteit voldoen niet meer. Liever zoeken ze hun geluk in het nu. Maar als elke meeting zinvol moet zijn en elk restaurantbezoek een wauw-effect moet geven, brengt zo’n lifestyle ook veel stress met zich mee.

Barbieroze en satijn bij Patou. Credits: Patou SS24 via Launchmetrics Spotlight

Dat zie je overigens niet van aan de buitenkant en mode neemt die schone schijn over door te strooien met colorblocking en blinkende stoffen zoals satijn. Het ijkpunt is de nieuwe Barbiefilm waarin de grens tussen droom en werkelijkheid wordt afgetoetst. Gesatureerde kleuren stralen een positieve vibe uit die meteen binnenkomt. Combinaties zijn niet meteen logisch, wel expressief en interessant. Om dat kunstje van levende abstractie te leren worden schildermeesters zoals Cézanne en Gauguin weer uit de kast getrokken. Maxmalistische prints geven perfect het dilemma van yolo en fomo weer. Om de balans te bewaren is lila, de kleur voor mentaal welzijn, wederom onmisbaar. Pas je het fenomeen toe op een zakelijke tuxedo, dan valt dat onder bleasure: business met plezier.