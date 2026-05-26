Hitte-draaiboek voor winkeliers: welke kleding hoort achter de ruit?

Aankomende week wordt het Hollands-heet, daarna koelt het net zo snel weer af. Winkeliers kunnen op vragen rekenen: hoe speel je in op zulke wispelturige weersomstandigheden? Waarin kunnen klanten zweetbestendig naar kantoor? Stylist Janneke Cloosterman adviseert: "Maak gebruik van je materialen- en stofkennis."

Laagjes geven lucht

"Adviseer met dit warme weer om luchtige en losval­lende kleren te dragen. Strakke kleding belemmert de ventilatie. Hoe meer ruimte er zit tussen je lijf en je kleding, des te meer de huid kan ademen, en dat zorgt weer voor verkoeling.

Combineer dat met laagjes. Draag als basis een hemdje van losgeweven katoen of zijde; dat lijkt soms net polyester, maar het verschil merk je met hitte echt. Je kunt klanten dat ook laten uitproberen. De natuurlijke vezel zorgt dat het zweet sneller geabsorbeerd wordt. Eroverheen draag je een blouse of colbert, het liefst een die wederom ruimer zit.

Voor mannen: in plaats van een strakke katoenen blouse, kun je nonchalante linnen blouses dragen. Dat ziet er vaak zelfs mooier uit onder een jasje. Dat jasje kan je dan makkelijk aan- en uitdoen.

Ik adviseer altijd om een luchtige sjaal mee te nemen, voor als het ‘s avonds afkoelt, en je bijvoorbeeld door wil van werk naar het terras. Dan hoef je dat jasje niet eens te dragen.

Slippers mee in de werktas zijn ook nog een optie. Veel mensen moeten er niet aan denken om nu dichte schoenen met sokken aan te doen."

Slimme stofkeuzes

"Met hitte moet het lichaam zijn warmte kwijt, kleding kan daarin ondersteunen. Maak gebruik van je stofkennis en geef aan dat materialen zoals linnen, biologisch katoen en tencel niet alleen comfortabeler zijn, maar ook een duurzame keuze. Die vezels zijn luchtiger, opener van structuur. Wol doet bijvoorbeeld hetzelfde voor een mens als voor het schaap: het reguleert de temperatuur van het lichaam uitstekend. Polyester heeft die eigenschappen van nature niet, het is plastic.

Wat betreft schoeisel is leer het beste. In polyester schoenen gaan je voeten sneller zweten; de warmte kan nergens naartoe. In leer kun je zelfs met blote voeten, zonder sokken - je zweet dan wel een beetje, maar dat stinkt niet.”

Zweetkringen

"Hoe strakker je kleding zit, des te meer je zweetplekken ziet zitten. Dat is vooral bij mannen een ding, als ze hun colbert uitdoen. Kies daarom wederom voor ruimte in de bloes én het jasje; dan ruik je het zweet nog wel, maar je ziet het in elk geval niet.

Over de invloed van kleur is niet iedereen het eens, maar in donkere tinten als navy en zwart kun je zweetkringen wel sneller zien; het zout dat in zweet zit bijt een beetje uit. In wit valt dat minder op.”