HKRITA wint erkenning van leidende rol op gebied van textielinnovatie in Hong Kong

Het Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel (HKRITA) won zeven medailles op de Inventions Geneva Evaluation Days dit jaar. Dit is volgens het persbericht een belangrijke prestatie voor HKRITA en voor Hong Kong.

De te ontvangen prijzen zijn: een gouden medaille met felicitatie van de jury, twee gouden medailles en vier zilveren medailles. Er namen dit jaar meer dan 600 uitvinders uit 20 landen deel aan deze wedstrijd.

De presentatie van HKRITA laat de technologische kerncompetenties op gebied van textiel en kleding zien. De inspanning en toewijding om innovaties en duurzame ontwikkeling van de industrie te bevorderen, is bij het onderzoeksinstituut niet meer weg te denken. HKRITA neemt al sinds 2010 deel aan dit wereldwijde evenement en ontving in totaal 52 awards, waarvan 24 gouden medailles.

Algemeen directeur van HKRITA, Edwin Keh, in het persbericht: “We hebben genoten van de deelname aan de Special Edition 2021 Inventions Geneva Evaluation Days. Zeker in tijden van deze pandemie. Het ontvangen van de speciale gouden medaille, met gelukswensen van de jury, deed veel met ons. Het erkent de leidende rol van Hongkong op gebied van textiel innovatie.” Keh voegt eraan toe dat duurzaamheid een van de belangrijkste aandachtspunten blijft om de industrie- en milieukwesties verder aan te pakken. “We zijn vereerd dat drie van onze inzendingen een gouden medaille hebben verdiend. We zijn ervan overtuigd dat onze bekroonde innovaties op grote schaal worden toegepast in het dagelijks leven.”

Award winnende items

HKRITA won zeven award tijdens deze speciale editie van het evenement. Het item dat de gouden medaille met felicitaties van de jury won was: een nieuw waterafstotende oppervlakte-afwerking van natuurlijke en gerecyclede materialen. Daarnaast verdienden twee andere HKRITA-projecten ook een gouden medaille: een oplossing voor de behandelinjg van textielverf-afvalwater (in samenwerking met Hong Kong Productivity Coucil) en een textiel display-prototype die kleurverandering mogelijk maakt door elektrochromatische garen te gebruiken.

Naast de gouden medailles, viel het onderzoeksinstituut ook in de prijzen op de tweede plaats. Zo ontwikkelde HKRITA een nieuwe scheidingsmethode voor ontwarde textielvezels door tribo-elektrische eigenschappen van verschillende soorten textielvezels te gebruiken.

Een andere uitvinding zijn cellulose garen die CO2 uit de omringende lucht opvangen. De garen worden gebruikt om textiel te produceren en dragen bij aan het verminderen van het CO2-niveau in het dagelijks leven. Daarnaast dacht HKRITA na over een slaapsysteem om beter te slapen: het slaap-evaluatiesysteem identificeert verschillende comfortzones en personaliseert op die manier het slaapcomfort. Als laatste ontwikkelde HKRITA schoenen die aangepast kunnen worden naar de voet van de gebruiker, specifiek voor zwangere vrouwen.

Alle kandidaten konden hun uitvindingen presenteren door een filmpje van drie minuten in te sturen. Het is de eerste keer dat dit evenement online plaatsvond dit jaar. Het evenement werd georganiseerd onder bescherming van World Intellectual Property Organisation, de Zwitserse regering en de stad Genève.