HNST SS22: Circular and summer proof

Op zoek naar een duurzaam alternatief voor je oude jeans? Of gewoon op zoek naar een stijlvolle denim look? In beide gevallen is dit een goed moment om HNST te leren kennen. Al laat de zon op zich wachten, het merk biedt binnenkort ook summer proof shorts en rokjes aan. Minder stof, zelfde positieve impact.

HNST (lees: honest) is een Belgisch, circulair kleding bedrijf dat jeans aanbiedt voor mannen en vrouwen die graag open kaart spelen. HNST streeft naar het hoogst mogelijke niveau van circulariteit en duurzaamheid, zonder in te boeten op kwaliteit en stijl.

Van vezel tot verpakking, elk detail is gericht op circulariteit. HNST begint met het verzamelen van pre-loved jeans. De broeken waarvan de kwaliteit het nog toelaat, worden een tweede leven gegeven. De resterende, bruikbare broeken worden versnipperd tot gerecycleerde katoenvezels, die op hun beurt gebruikt worden om de HNST stof te maken. Deze stof bestaat uiteindelijk uit 56% gerecycleerd katoen, 23% Grieks katoen en 21% Tencel. Het hele productieproces, van versnipperen tot confectie, vindt plaats in Europa.

Door de juiste samenwerkingen en innovatieve productietechnieken kan HNST het waterverbruik per jeans met 95% beperken ten opzichte van een standaard jeans. Traditionele jeans verbruiken gemiddeld 7000liter water per paar, terwijl HNST momenteel slechts 361liter verbruikt. Hoe dan ook is elke liter een liter te veel. HNST blijft evolueren en innoveren om een hoger percentage gerecycleerd katoen te bereiken, minder CO2 uit te stoten en minder water te verbruiken. Ook de modellen blijven vernieuwen, zodat iedereen z’n perfecte fit kan vinden.

Maar, het stopt daar niet. Vandaag de dag wordt minder dan 1% van al het materiaal dat gebruikt wordt om kleren te produceren, gerecycleerd. In het geval van jeans zorgen elementen zoals metalen klinknagels, knopen, ritsen, polyester labels en andere fantasietjes ervoor dat ze later moeilijk gerecycleerd kunnen worden. HNST pakt dit aan door voor geborduurde in plaats van metalen klinknagels te kiezen, afschroefbare en herbruikbare knopen te gebruiken en polyester labels te vervangen door alle nodige informatie op de binnenzakken te bedrukken. Zelfs het label aan de achterkant bestaat uit FSC® en OEKO-TEX® gecertificeerd Jacron paper.

Ready to close the loop? Dien je oude HNST Jeans in en ontvang €15 korting op je volgende paar.