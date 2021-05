Hoe bridal fashion designer Karin Rom terugvecht tegen Covid-19

De bruiloftsindustrie heeft een klap gekregen sinds het uitbreken van de Covid-19-pandemie, waarbij evenementen werden uitgesteld, drastisch zijn verminderd of volledig zijn aangepast om tegemoet te komen aan de steeds veranderende beperkingen op bijeenkomsten. Voor stellen die hun zinnen zetten op de dag na Covid-19, betekende dit ook dat ze probeerden door de vele componenten van hun Big Day te navigeren met slechts beperkte toegang tot retailers, artiesten en leveranciers.

De bruiloftsindustrie heeft moeite om zich aan te passen aan een sociaal afstandelijke wereld. Zonder duidelijk pad en beleid zijn professionals gedwongen te vertrouwen op hun eigen vermogen om te innoveren en contact te zoeken met stellen die hun huwelijksdromen levend houden. De in Amsterdam gevestigde couturier Karin Rom heeft het heft in eigen handen genomen met een onorthodoxe benadering van bruidsmode: ze heeft haar volledige bruidscouture collectie online uitgebracht.

De nieuwe "FLORENTINE" -collectie werd ontworpen en vervaardigd tijdens de pandemie, waarbij Rom uit eerste hand de effecten van de lockdown ervoer. "Meestal ontwerp ik een nieuwe collectie in Amsterdam en vlieg ik later naar Tel Aviv om toezicht te houden op het maatwerk proces", legt Rom uit, "maar met het annuleren van vluchten en quarantaine vereisten, vertrouwde ik vooral op video."

Het werd al snel duidelijk dat Rom haar bruiden en haar personeel veilig moest houden. Ze stelde een team samen om de volledige "FLORENTINE" -collectie online te lanceren, klaar om vanuit de comfort van je huis aan te kopen. "Een couture trouwjurk is niet iets dat je normaal gesproken online koopt. Het laten passen van een designerjurk is een speciaal ritueel dat een bruid deelt met haar moeder en beste vriendinnen, maar de pandemie heeft ertoe geleid dat iedereen deze rituelen die we ooit als vanzelfsprekend beschouwden, opnieuw evalueerde”, zegt Rom.

De ontwerpster is begonnen met het aanbieden van online video-afspraken, die de aanstaande bruiden laten zien hoe ze hun eigen maten kunnen opnemen, zodat hun jurk naar keuze op maat kan worden gemaakt en bij hen thuis kan worden afgeleverd. "Het is niet hetzelfde als het passen van een design in de paskamer, maar sommige bruiden lijken zich meer op hun gemak te voelen in hun vertrouwde omgeving. Ze spelen hun favoriete muziek en laten ons hun huisdieren zien via Zoom. Het kan voor hen minder intimiderend zijn, ze hebben meer controle over de situatie ”, blikt de ontwerpster terug.

De “FLORENTINE” collectie van Karin Rom speelt in op de behoefte aan escapisme tijdens de pandemie. De collectie is ontworpen terwijl Nederland gesloten was, dus Rom zocht opnieuw naar sprookjes over prinsessen die waren opgesloten in kastelen. Rom onthult dat ze werd geïnspireerd door verborgen tuinen en grote balzalen, dagdromend over het vinden van geheime liefdesbrieven in boeken. "Het is grappig hoe zoveel van onze ideeën over romantiek werden gevormd door de tijd dat‘ sociale afstand nemen ’tussen een vrouw en haar minnaar de enige optie was tot het huwelijk. Sociale afstand nemen was altijd romantisch! " ze lacht.

About Karin Rom

The Karin Rom Atelier is redefining bridal couture coming out of Amsterdam. Combining timeless pieces and a nouvelle vision, the studio manifests bold and unapologetic ultra-feminine gowns, enticing more and more brides to wear Karin Rom creations.

Credits:

Fashion design: Karin Rom

Fotografie: Studio Ansuanet

Makeup artist: Connie Man

Hair Stylist: Ineke Clijsters

Jewelry: Carat Antwerp

Video: Anna Nasnimala