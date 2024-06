Hoe de populariteit van klassieke mannenmode ernstige tekorten aan vaardigheden in de industrie onthult

Parijs - Een golf van mannelijke verfijning trekt door de mode, gedreven door veeleisende consumenten die verlangen naar goed gemaakte kleding. Aangewakkerd door een hernieuwde waardering voor kwaliteit en erfgoed, is dit niet zomaar een vluchtige rage - analisten voorspellen dat de wereldwijde markt voor herenkleding in 2028 een duizelingwekkende 642,95 miljard dollar zal bereiken. Maar hier is het addertje onder het gras: deze bloeiende industrie kampt met een kritisch tekort aan vaardigheden. Wie zullen de kleermakers, ambachtslieden en patroonmakers zijn die de toekomst van herenkleding vormgeven? Kan de industrie deze kloof overbruggen en deze groei volhouden? Het toneel is inderdaad gezet voor groei, maar de vraag blijft: wie zal de oproep beantwoorden?

In een exclusief interview deelt Christine Walter-Bonini, president en een vooraanstaande figuur bij de Paris International Cutting Academy (AICP), haar gedachten over de bloei van de confectiekleding voor heren en de rol die de AICP wil spelen bij het ondersteunen van spelers in deze snel veranderende sector.

De AICP: een familieaangelegenheid geworteld in herenkleding

De AICP (of de Académie Internationale de Coupe de Paris, in het Frans) heeft een rijke geschiedenis, diep geworteld in de kunst van herenkleding. Toch waren het de kleermakers zelf die in 1830 achter de oprichting ervan zaten. Sindsdien hebben kleermakers altijd de school geleid, waaronder Monsieur Darroux (ook een journalist uit 1920), tot de overname door de kleermakersfamilie Vauclair in 1968. De strategische ommekeer van de school vond in deze tijd plaats, waarbij de programma's werden uitgebreid met industrialisatietechnieken, in lijn met de bloeiende confectiemarkt.

Een veranderend landschap

Walter-Bonini zelf geeft toe een diepe passie voor herenkleding te hebben. In feite heeft ze een hernieuwde interesse in herenmode waargenomen. Een trend die volgens haar kan worden toegeschreven aan een samenloop van factoren.

Christine Walter-Bonini, president en een vooraanstaande figuur bij de Paris International Cutting Academy (AICP). Credits: Marie-Alix Royer, AICP

"Er gebeurden twee dingen tegelijkertijd: enerzijds de covidperiode, die voor alle sectoren ingewikkeld was, maar ook een periode waarin herenkleding misschien nog meer leed dan de andere, zowel qua productie als distributie. En nu, twee of drie jaar later, is er een hernieuwde interesse in herenkleding. Waarom is dat? Allereerst moeten we beginnen met de consument en kijken naar zijn behoeften: mannen, jonge mannen en tieners zijn steeds meer geïnteresseerd in herenkleding. Ze willen mooie dingen en zijn steeds meer geïnteresseerd in hun uiterlijk. Als gevolg hiervan zijn veel merken die eerder waren gestopt met het maken van herenkleding, of die alleen dameskleding maakten, weer begonnen met het produceren ervan", legde de president uit.

Mannen zijn steeds meer op zoek naar kwalitatief hoogwaardige, goed gemaakte kledingstukken die voldoen aan hun smaak en hun individualiteit en stijl weerspiegelen. Ze delen ook een groeiende waardering voor erfgoed en vakmanschap, met een nieuwe eetlust voor op maat gemaakte en half op maat gemaakte kleding. Een evolutie die herenkleding, rijk aan traditie, tot in de perfectie belichaamt.

Een behoefte aan vaardigheden in de markt

Deze hernieuwde interesse in herenkleding brengt echter ook zijn eigen uitdagingen en obstakels met zich mee. Of de industrie deze kan overwinnen, valt nog te bezien. Want er is één groot obstakel dat de uitbreiding ervan in de weg staat: een kritisch gebrek aan technische vaardigheden. Het tijdperk van 'fast fashion' en zijn voorganger, industrialisatie, gericht op massaproductie en wegwerpkleding, heeft geleid tot een afname van technische expertise. Het resultaat is een mode-industrie die kampt met een groot tekort aan vaardigheden. Een tekort dat alle technische vaardigheden treft die nodig zijn voor ontwerp, met name in het maken van patronen.

"Tegenwoordig nemen technische opleidingsprogramma's voor mannenmode af," Christine Walter-Bonini, president van de Paris International Cutting Academy

Volgens Walter-Bonini zijn er, zoals vaak het geval is, verschillende factoren de schuld. Allereerst zijn technische opleidingsprogramma's in patroonmaken zeldzaam, merkt ze op. Als gevolg hiervan hebben steeds meer bedrijven moeite om gekwalificeerde kandidaten te vinden voor openstaande technische functies.

Daarnaast is er nog een ander probleem: de golf van pensioneringen onder de 'babyboomers', de werknemers die in de jaren vijftig zijn geboren en nu de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Hun enorme kennis en expertise verlaten de industrie met hen. En het wordt niet doorgegeven. De jongere generaties hebben niet de vaardigheden verworven die nodig zijn om deze vertrekkende professionals te vervangen.

Student aan de AICP. Credits: Marie-Alix Royer, AICP

Maar elke crisis brengt zijn eigen kansen met zich mee. Deze samenloop van factoren heeft een bloeiende arbeidsmarkt gecreëerd voor gekwalificeerde patroonmakers. De vraag naar handvaardigheid is extreem hoog in de naai-industrie, met dit jaar alleen al zo'n 10.000 vacatures. Historisch gezien hebben ambachtelijke beroepen en technische vaardigheden niet dezelfde erkenning genoten als creatieve rollen in de mode. Maar er is een positieve verschuiving gaande.

Heropleving van herenkleding: de wens naar concrete carrières voor de nieuwe generatie

Nieuwe generaties waarderen steeds meer de combinatie van technische expertise en creatieve expressie die deze beroepen bieden. Technische banen in herenkleding houden in dat je werkt met hoogwaardige materialen en complexe technieken beheerst die van generatie op generatie zijn doorgegeven. Ze combineren kennis, expertise, traditie, erfgoed en tijdloosheid en zijn de perfecte belichaming van de begrippen 'duurzaamheid' en 'betekenis'. Deze zoektocht naar betekenis is precies waar de actieve generaties op de arbeidsmarkt naar op zoek zijn.

In dit opzicht merkt Walter-Bonini op dat de discussie over ambachten toeneemt: "We zien dit in de aanvragen die we bij de AICP ontvangen. Door middel van interviews en schriftelijke tests zien we een duidelijke verschuiving in de aspiraties van jonge sollicitanten, vooral sinds de pandemie. De ervaring van opsluiting en de wereldwijde crisis lijken te hebben geleid tot een verlangen naar 'zinvolle en praktische' carrières, zoals veel kandidaten hebben geuit. Ze streven ernaar om creatief met hun handen te werken en iets fysieks te creëren.

Student aan de AICP. Credits: Marie-Alix Royer, AICP

“Als gevolg hiervan hebben we een groeiende interesse gezien, niet alleen in modeontwerp, maar ook specifiek in technische gebieden zoals patroonmaken en kleermaken. Deze post-Covid-verschuiving naar ambacht is bijzonder interessant. Het heeft hen ertoe gebracht hun carrièrepaden volledig opnieuw te definiëren. De afgelopen twee jaar is deze trend blijven groeien en vertoont geen tekenen van vertraging, wat ook de motivatie is achter de herlancering van de modeopleiding voor mannen door de AICP.”

Van patroonmaken tot AI: hoe AICP haar studenten voorbereidt op de veranderende mannenmodeindustrie

AICP loopt opnieuw voorop in deze beweging en leidt de volgende generatie vakmensen op om de toekomst van de mode vorm te geven. Walter-Bonini vervolgde: "We doen alles wat niet meer bestaat, maar wel nodig is in het bedrijfsleven. De school past zich ook aan aan nieuwe materialen, die veel technischer zijn. Studenten leren digitale technologieën. Alle tools, variërend van digitalisering tot kunstmatige intelligentie (AI), worden door de school behandeld, evenals kennis van MVO en waardeketens, om ervoor te zorgen dat studenten en stagiaires zich voor 100 procent bewust blijven van hoe hun beroep evolueert."

De president voegde eraan toe: "Follow-up en discussies met professionals zijn in dit opzicht uiterst belangrijk, en de school is ook zeer gewild bij bedrijven om professionals up-to-date te brengen door middel van permanente educatie." De AICP rust haar studenten uit met de vaardigheden die nodig zijn om uit te blinken in herenkleding, van basisprincipes zoals patroonmaken, modelleren en kledingconstructie, tot zinvolle ervaringen in samenwerking met professionals uit de industrie aan projecten in de echte wereld.

"Technologische vooruitgang is een andere kracht die de herenkledingindustrie vormgeeft", zegt Walter-Bonini. 3D-printen heeft een enorm potentieel voor het creëren van op maat gemaakte kledingstukken die perfect passen bij de drager. AI heeft het potentieel om kledingkeuzes te personaliseren en aan te passen aan individuele stijlen en voorkeuren. En de AICP onderzoekt actief de integratie van deze ontwikkelingen in haar onderwijsmethoden.

De internationale aantrekkingskracht van de AICP: de volgende generatie professionals over de hele wereld opleiden

De academie volgt trends buiten de Franse haute couture. Het langdurige partnerschap met Japanse kledingfabrikanten, dat al meer dan 40 jaar bestaat, heeft het een solide reputatie opgebouwd in Azië, met name in Japan. Dit partnerschap, geïnitieerd door Vauclair, heeft de expertise van AICP in mannenmode geconsolideerd. De academie heeft ook een solide netwerk opgebouwd van universiteiten en scholen in Azië, met name in Japan, Korea en China, waardoor het elk jaar gemakkelijker wordt om getalenteerde studenten aan te trekken die op zoek zijn naar technische training.

Op de vraag wat deze studenten motiveert om zich in te schrijven bij de academie, legt de president uit: "Technische vaardigheden worden in Azië zeer gewaardeerd en studenten zijn er graag op gebrand hun expertise te verfijnen. Terwijl traditioneel Japans patroonmaken zich vaak richt op platte patronen, biedt de AICP een uitgebreide aanpak die 3D-technieken omvat. Deze innovatieve methode stelt studenten in staat om een ​​sterke vaardighedenset te ontwikkelen, die hen voorbereidt op de toekomst van modeontwerp.

"Naast de technische aspecten is er het immateriële voordeel van de prestigieuze reputatie die Parijs en zijn scholen in Azië hebben. Studenten waarderen de mogelijkheid om te leren van gerenommeerde instructeurs en hun vaardigheden te verfijnen in een stad die synoniem staat voor mode, luxe en vakmanschap."

Een blik in de toekomst

Vooruitkijkend voorziet Walter-Bonini een toekomst vol mogelijkheden voor de mannenmodeindustrie. Duurzaamheid wordt een steeds prominentere zorg, met een groeiende vraag naar ecologisch bewuste praktijken in elke fase van de levenscyclus van kleding.

Het gesprek stopt daar echter niet. Naarmate technologische vooruitgang de wereld blijft hervormen, is de rol van AI in het creëren van mode een onderwerp dat steeds weer terugkeert. "Kan AI ooit echt de menselijke aanraking vervangen?" vraagt ​​de president zich af. "Het is een vraag die iedereen bezighoudt. Maar een vraag die voorlopig onbeantwoord blijft."

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling door AI, bewerking en verduidelijking door Caitlyn Terra.