Hoe een immigratiegeschiedenis tot een unieke collectie heeft geleid

Elke maand deelt Sass Brown, expert op het gebied van ethische mode, duurzaamheid en vakmanschap, een modemerk dat zaken anders en innovatief benadert of opereert buiten de belangrijkste modesystemen en hoofdsteden. Brown is de voormalige decaan van kunst en design aan het Fashion Institute of Technology en de oprichtende decaan van het Dubai Institute of Design and Innovation.

Kur Collection is gevestigd in New York City en produceert de collectie voornamelijk in Sri Lanka. Volgens Brown “is het een jong en eigentijds dameskledingmerk, hoofdzakelijk jurken, waarin handgemaakt Portugees en Nederlands kant is verwerkt, maar dan uit Sri Lanka.”

Liever luisteren? Beluister de volledige podcast met Sass Brown hier.

Dit traditionele kant wordt door Sri Lankanen Biralu-kant genoemd. Sass Brown: “Traditionele materiële cultuur is vaak net als de cultuur zelf, een antwoord op immigratie en op het kolonialisme. Dit handwerk werd overgedragen aan de ladies of leisure van Sri Lanka van weleer, die in hun eigen tijd zelf kant maakten. Het is mooi, en nu maakt het deel uit van hun cultuur en geschiedenis.

Het opnemen van dit speciale kant in de Kur-collectie is een uniek verkoopargument voor het merk geworden. Volgens Brown “is het Biralu kant in bijna elk stuk van de collectie verwerkt, de ene keer domineert het de look en de andere keer is het een klein detail”. Kasuni Rathnasuriya, de bedenker en ontwerper aan het roer van de Kur-collectie, heeft als doel ervoor te zorgen dat deze slow fashion traditie niet verloren gaat en wordt voortgezet. Brown zegt: “Kasuni ziet het als haar rol om die traditie in stand te houden als iets dat uniek is voor het erfgoed van het product.”

Kasuni is afkomstig van de zuidkust van Sri Lanka, de thuisbasis van het ‘Dickwella Lace Center’, waar ze haar kant produceert. Het centrum werd opgericht nadat de tsunami de gemeenschap in 2004 zwaar trof. En Sass Brown onderstreept, “het is de regio waar de troepen uit Portugal en Nederland aankwamen, die hun kanttradities meebrachten.”

Omdat de Kur-collectie bedoeld is voor een hedendaagse klant, heeft Kasuni gekozen voor een kleinschalig productie- en distributiemodel. Dit stelt haar in staat om moderne silhouetten te creëren en handgemaakt kant te verwerken dat volledig traditioneel is wat betreft patroon, kleur en materiaal. Deze benadering stelt Kasuni in staat om traditioneel vakmanschap op een ethische manier te benaderen, benadrukt Brown. “Ze grijpt niet in in de traditie, de codes, symbolen en waarden die erin verankerd zijn. Ze gebruikt ze alleen in een ander product.”

In veel opzichten, concludeert Sass Brown, “is Kasuni een perfect voorbeeld van een kleine opkomende ontwerper die ervoor kiest om met vakmanschap te werken om haar product te differentiëren, ook invloed uit te oefenen op de traditie van een ambacht en een nieuwe jonge hippe generatie aan te spreken.”