Hoe FashionPower zich inzet voor circulaire kleding: “Katoen heeft een groot verleden, polyester een grote toekomst”

De Rijksoverheid van Nederland heeft voor 2025 een steevaste doelstelling wat betreft Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV); in 2025 moet 50% van de op de markt gebrachte kleding in gewicht circulair of herbruikbaar zijn. Om deze doelen te bereiken, is het aan bedrijven en producenten om zich in te zetten voor een circulaire economie, die zit in 30% hergebruik en 25% circulaire materialen.

Twee van de meest gebruikte producten in kleding zijn polyester en katoen. Hoewel katoen traditioneel gezien wordt als een natuurlijk en milieuvriendelijk materiaal, komen er steeds meer vragen naar boven over de werkelijke impact op het milieu. Polyester, daarentegen, heeft een minder gunstige reputatie vanwege zijn synthetische aard, maar biedt verrassende voordelen op het gebied van circulariteit.

Polyester vs. katoen

Katoen staat bekend om zijn natuurlijke oorsprong, maar het productieproces brengt verschillende milieu uitdagingen met zich mee. De productie van katoen vereist aanzienlijke hoeveelheden water en bestrijdingsmiddelen. Om slechts één kilo katoen te produceren, is er gemiddeld 10.000 liter water nodig, genoeg om een volwassen man 8,5 jaar van water te voorzien. Daarnaast is er ook een liter chemicaliën nodig per kilo katoen, wat de claim dat katoen een natuurlijk product is, ondermijnt. Bovendien is katoen kwetsbaar en verliest het vezels tijdens het gebruik en onderhoud, wat bijdraagt aan de verspreiding van microvezels in het milieu en in het lichaam, zelfs op plekken zoals de Noordpool en in onze longen.

Polyester daarentegen, hoewel synthetisch en oorspronkelijk afkomstig van olie, heeft unieke eigenschappen die het zeer geschikt maken voor recycling. Het grootste voordeel van polyester is dat het eenvoudig kan worden gesmolten en opnieuw gevormd naar lange vezels, waardoor het potentieel heeft voor eindeloos hergebruik cycli zonder verlies van kwaliteit. Dit maakt polyester, en in het bijzonder gerecycled polyester, een cruciaal materiaal voor een circulaire kleding-industrie.

Credits: FashionPower

FashionPower: Innovatie met gerecycled polyester

FashionPower, een bedrijf dat sinds 1897 kleding produceert, heeft de voordelen van polyester als circulaire stof volledig omarmd. FashionUnited sprak Reg Nelemans, eigenaar van FashionPower, over hun toewijding aan de UPV.

FashionPower, ontwerpt en produceert met name sport en corporate kleding, voor de merken Redmax, Eecoff en Jack in a Bag. Met performance-kleding zijn de eigenschappen van de gebruikte stof cruciaal; deze moeten comfortabel zijn, geurreducerend, sneldrogend en flexibel.

Redmax Credits: FashionPower

Nelemans legt uit hoe FashionPower met gerecycled dopedyed koffiepolyestergaren werkt. Dit unieke garen combineert gerecycled polyester met koffiedik – een afvalproduct dat normaal gesproken wordt weggegooid. Dit gebruik van koffiedik is circulair en biedt ook functionele voordelen zoals geurabsorptie, ademend vermogen, UV-bescherming en vochtregulatie die normaal gesproken alleen met chemicaliën kunnen worden behaald. In het proces worden ook de kleurpigmenten toegevoegd in het garen en niet traditioneel eromheen waardoor de kleur langer blijft, dat bespaart veel water, en vermindert CO2- uitstoot, energie en kleur chemicaliën.

De keuze van FashionPower voor gerecycled polyester komt niet uit de lucht vallen. Het bedrijf is al meer dan een decennium gefocust op duurzaamheid en functionaliteit. Door polyester te combineren met koffiedik, heeft FashionPower een materiaal ontwikkeld dat niet alleen duurzaam is, maar ook functioneel superieur is aan veel andere materialen. Dit garen, binnenkort gepatenteerd door FashionPower, kan keer op keer worden gerecycled zonder verlies van kwaliteit, wat het een sterke keuze maakt voor een circulaire kleding-industrie. Waar fast-fashion vaak gebruikmaakt van een mengeling synthetische materialen, is de overstap naar monomaterialen essentieel voor het circulaire proces.

Credits: FashionPower

In het kader van de UPV maar ook de Europese wetgeving die snel volgt, moeten er volgens Nelemans keuzes gemaakt worden die vragen om omdenken; "Je kunt het simpelweg niet meer doen zoals je het altijd deed."

“Terwijl de deadlines van het UPV snel naderen, is het cruciaal dat de industrie nu actie onderneemt en investeert in materialen die aan deze eisen kunnen voldoen.” aldus Nelemans. Hij benadrukt dat polyester, op dit moment, de beste beschikbare optie is voor circulariteit. Ondanks de vele initiatieven rondom duurzamere alternatieven voor katoen, zijn deze nog niet op grote schaal beschikbaar en kunnen ze vaak niet concurreren met de circulaire mogelijkheden van polyester, zegt Nelemans.

Een andere aanpak

De weg naar een circulaire mode-industrie vereist een grote herziening van de materialen die we gebruiken, en een compleet andere aanpak. Hoewel katoen traditioneel als milieuvriendelijk wordt gezien, is het vanuit een duurzaamheids- en circulair perspectief zeker niet zo geschikt als men denkt. Gerecycled polyester biedt daarentegen voordelen die het een rol geven in de transitie naar een circulaire economie. FashionPower toont met zijn aanpak aan hoe polyester, in combinatie met slimme technologieën zoals het gebruik van koffiedik, kan bijdragen als alternatief voor een duurzamere en circulaire mode-industrie.