Hoe heeft Berlin Fashion Week zich ontwikkeld in de handen van Fashion Council Germany?

De Berlin Fashion Week, die eerder deze maand plaatsvond in de Duitse hoofdstad, ontwikkelt zich niet alleen tot een etalage voor mode, maar ook tot een drijvende kracht voor verandering, innovatie en economische ontwikkeling in de regio.

Tot 2022 was het Duitse autoconcern Mercedes-Benz de hoofdsponsor van de modeweek in de stad. Nu, onder leiding van de Fashion Council Germany, is het evenement gewijd aan het promoten van aanstormend talent en heeft het een nieuwe focus op duurzaamheid en inclusie.

FashionUnited sprak met Christiane Arp, oprichtend lid en voorzitter van de Fashion Council Duitsland, over het succes van de laatste editie van het evenement, de financiering en ondersteuning van opkomende ontwerpers, waaronder initiatieven om Oekraïense modeontwerpers te ondersteunen en plannen voor duurzaamheid en financiering in de toekomst.

Malaikaraiss FW24 Credits: Berlin Fashion Week

Hoe beoordeelt u het succes en de impact van de Berlin Fashion Week van dit seizoen?

We hebben de afgelopen seizoenen een groeiende relevantie van de Berlin Fashion Week gezien en de editie van februari is weer een belangrijke stap in de goede richting.

Ik heb er alle vertrouwen in dat de nieuwe formats van Berlin Fashion Week en de reacties van nationale en internationale opinieleiders ons in de juiste richting sturen. De positieve feedback heeft me gerustgesteld in onze visie en we zijn van plan om verder te bouwen op deze geweldige basis.

Het internationale succes van de Berlin Fashion Week is voor een groot deel te danken aan de getalenteerde ontwerpers die worden gepresenteerd in formats als Berlin Contemporary, Der Berliner Salon, Intervention en Studio2Retail. Deze evenementen benadrukken het grote ontwerptalent dat in Duitsland aanwezig is.

"Toen we het evenement 18 jaar geleden lanceerden, bestond het podium voor ontwerpers om mode te communiceren nog niet." Christiane Arp, voorzitter van Fashion Council Germany

Met de implementatie van het "Berlin Contemporary" format als onderdeel van de conceptwedstrijd gefinancierd door het Berlijnse Senaatsdepartement voor Economische Zaken, Energie en Publieke Ondernemingen in 2023 en de voortdurende oorlog in Oekraïne, willen we onze steun aan Oekraïense ontwerpers voortzetten.

Elk seizoen hebben we 25.000 euro toegekend aan vier getalenteerde winnaars. De ontwerpers kregen daarom de kans om deel te nemen aan de Berlin Fashion Week en hun collecties te presenteren in een modeshow. We kijken ernaar uit om Ukrainian Fashion Week te blijven steunen en Oekraïense ontwerpers te verwelkomen op de catwalk van de Berlin Fashion Week.

Rianna + Nina FW24 Credits: Berlin Fashion Week

De Berlin Contemporary wedstrijd selecteert 18 gevestigde en opkomende merken die overtuigend blijk geven van stijl, vakmanschap en een concept met internationale commerciële potentie. De gekozen merken krijgen een geldprijs van 25.000 euro om een modeshow te organiseren, plus ondersteuning bij de communicatie en het showontwerp, evenals waardevolle netwerkverbindingen en contacten in sales en PR. De winnaars van de editie van dit jaar die deelnamen aan het evenement in februari 2024 waren: Avenir, Dennis Chuene, Kitschy Couture, Lou de Bètoly, Lueder, Malaikaraiss, Marke, Namilia, Olivia Ballard, Rianna + Nina, Richert Beil, SF1OG, Sia Arnika en William Fan uit Duitsland, evenals de Oekraïense merken Bobkova, DZHUS, Glück Clothes en PLNGNS.

Hoe belangrijk is de mode-industrie voor de economie van Berlijn en hoe verhoudt het huidige budget voor de Berlin Fashion Week zich tot voorgaande jaren?

De Berlin Fashion Week en de mode-industrie zijn belangrijke economische factoren voor Berlijn.

Er werken meer dan 25.000 mensen in bijna 5.000 modegerelateerde bedrijven, die jaarlijks ongeveer 5 miljard euro aan inkomsten genereren. De mode-industrie speelt dus een cruciale rol in de economische groei van Berlijn. Na het vertrek van de vorige hoofdsponsor moest de oriëntatie en organisatie van de Berlin Fashion Week worden veranderd.

SF10G FW24 BFW Credits: Berlin Fashion Week

Het Berlijnse senaatsdepartement voor economische zaken, energie en overheidsbedrijven investeert ongeveer twee miljoen euro per seizoen in de verschillende formats van de Berlin Fashion Week.

Ondanks het feit dat onze samenwerking pas in januari 2023 begint, hebben we al een belangrijke stap gezet in de richting van het succes van BFW.

Hoe ziet u de financiering en ondersteunende structuren voor de Berlin Fashion Week in de toekomst evolueren?

We geloven sterk in het stimuleren van programma's voor opkomend talent en zijn ervan overtuigd dat we een platform moeten bieden voor veelbelovend ontwerptalent in Duitsland. We willen Berlijn verder neerzetten als de hoofdstad van opkomend talent en zijn er trots op dat Berlijn, dankzij onze eerdere maatregelen, zijn plaats heeft gevonden op de internationale modeweekkalender.

Daarnaast geloven we sterk in het stimuleren van programma's voor opkomend talent en zijn we ervan overtuigd dat we een platform moeten bieden voor veelbelovend ontwerptalent in Duitsland. Daarom willen we vanaf 2025 meer partners aan boord halen en ons portfolio van partnerschappen uitbreiden om de financiering van toekomstige programma's veilig te stellen. Onze waarden van inclusie, diversiteit, innovatie en duurzaamheid vormen de basis van de Berlin Fashion Week.

Diversiteit in grootte en leeftijd was dit seizoen te zien in de meeste shows van de Berlin Fashion Week. Castings zoals die van William Fan, die graag wilde laten zien dat zijn kleding voor iedereen is, koos veel van zijn modellen "rechtstreeks van de straten van Berlijn". Op de catwalk, die gedomineerd werd door de kleur zwart, kwam een scala aan ondertonen naar voren die de diversiteit aan identiteiten en perspectieven vierden die het sociale en culturele weefsel van Berlijn verrijken.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited ES. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.