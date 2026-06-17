Hoe heeft het DNA van King Louie zich ontwikkeld? Ontdek de Vintage roots, kleurrijke prints en duurzame kwaliteit

Met een vintage-geïnspireerd DNA, herkenbare prints en aandacht voor duurzaamheid bouwt King Louie voort op wat het merk groot maakte. FashionUnited sprak met Nadia Seghrouchni, International Sales Manager Wholesale, en Diane van Ieperen, Senior Marketing Communications Specialist.

King Louie heeft zijn wortels op de Amsterdamse Noordermarkt, waar oprichters Ann Berlips en George Cramer in de jaren tachtig hun mooiste vintage vondsten verkochten. Die liefde voor vintage groeide uit tot een onafhankelijk, internationaal vrouwenmerk. Het uitgangspunt is bij elke collectie hetzelfde: vintage geïnspireerd, vrouwelijk en expressief, met draagbaarheid als rode draad. "We zoeken geen breuk met het verleden, maar bouwen voort op wat onze klanten kennen en waarderen. Vernieuwing zit voor ons in verfijning en evolutie."

Credits: King Louie

Kleur en print als handelsmerk

Wie King Louie zegt, zegt kleur. Het merk ontwikkelt zijn eigen prints en werkt met rijke kleurpaletten die een vintage gevoel oproepen, maar altijd met een frisse, moderne twist. Die herkenbaarheid in kleur en print is geen bijzaak: het is een kernonderdeel van het merk-DNA waarmee King Louie zich onderscheidt. Materiaal versterkt dat verhaal. De stof bepaalt niet alleen hoe kleding voelt, maar ook hoe vaak ze gedragen wordt. King Louie kiest bewust voor zachte, comfortabele materialen met een goede pasvorm en duurzame kwaliteit, zoals soepele jersey en fijn breiwerk.

Credits: King Louie

Veelzijdige silhouetten en denim als focuscategorie

De collecties draaien om veelzijdige silhouetten die comfort en zelfvertrouwen samenbrengen. De nadruk ligt op goed zittende broeken, veelzijdige tops en zachte breisels die moeiteloos te combineren zijn, aangevuld met vrouwelijke jurken. "De kracht ligt in onze mix & match aanpak, waarbij pasvorm, draagbaarheid en combinatiemogelijkheden centraal staan". Denim speelt een steeds grotere rol: de afgelopen seizoenen investeerde King Louie bewust in deze categorie, met extra aandacht voor pasvorm, kwaliteit en draagcomfort. Ook voor de aankomende zomercollectie blijft denim een focuscategorie, waarbij het merk zijn vintage signatuur combineert met moderne fits.

Credits: King Louie

Duurzaamheid als fundament

Kwaliteit en verantwoordelijkheid lopen bij King Louie hand in hand. Het merk werkt met zorgvuldig geselecteerde materialen, onder faire werkomstandigheden en met een transparante productieketen. Collecties zijn ontworpen om langer mee te gaan dan één seizoen, een bewuste keuze die aansluit bij de waarden van de klant én bij de richting die het merk voor zichzelf ziet. "Onze toekomst ligt in het verdiepen van ons DNA, terwijl we blijven inspelen op de behoeften van onze klant. We willen blijven verrassen binnen een vertrouwd kader: modern, maar altijd met dat vintage hart."

Credits: King Louie

Hoe dit merkverhaal terugkomt in de SS27-collectie? Dat lees je binnenkort op FashionUnited.